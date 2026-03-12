אילה חסון בתגובה ראשונה להתפתחות בפרשת שדה תימן

המגישה אילה חסון התייחסה להחלטת הפצ"ר לסגור את התיק נגד לוחמי כוח 100 בפרשת שדה תימן. זו תגובתה

בדבריה היא כתבה: "‏הפרקליט הצבאי הראשי ביטל את כתב האישום בפרשת שדה תימן: ‏הנימוקים מורכבות בראיות בכתב האישום. שחרור המחבל לעזה, הגנה מן הצדק, התנהלות בכירי הפרקליטות הצבאית בנסיבות חסרות התקדים

‏לעיתים הצדק מרים ראש. עכשיו לשלול לה את דרגת האלופה".

נזכיר כי הפרקליט הצבאי מנה כמה נימוקים להחלטתו, בהם נימוק של הגנה מן הצדק בשל "התנהלות גורמים בכירים בפרקליטות הצבאית ובמערכת אכיפת החוק בצה"ל בפרשה זו, ונסיבותיה החריגות וחסרות התקדים".