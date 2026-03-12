פיגוע דקירה ברמת גן: יו"ר המועצה הדתית פצוע קשה

ראש המועצה הדתית ברמת גן, גדליהו בן שמעון, נפצע קשה היום (חמישי) בפיגוע דקירה בעירו.

מהמשטרה נמסר: כוחות המשטרה עצרו חשוד שעפ"י החשד דקר גבר ברמת גן. בהמשך לדיווחים במוקד 100 אודות חשוד שדקר גבר ברמת גן ונמלט מהמקום, כוחות משטרת מרחב דן ולוחמי מג"ב הגיעו למקום.

בסריקות של כוחות המשטרה אותר חשוד, בן 20, תושב ג'ת, ועצרו אותו לחקירה. הקורבן (47) פונה במצב קשה עפ"י גורמי רפואה והוא הועבר לקבלת טיפול רפואי. בתוך כך, נבדק החשד לאירוע פח"ע. כוחות משטרה בזירה אוספים ממצאים וראיות.

עיריית רמת גן מסרה: אירוע דקירה התרחש מוקדם יותר היום ברחוב ביאליק בעיר רמת גן. איש ציבור בכיר בעיר נדקר ע״י חשוד ונפצע באורח קשה. כוחות הצלה פינו את הקורבן לביה״ח איכילוב. האירוע הסתיים, לא נשקפת סכנה לציבור.

כוחות משטרה ויחידת סע״ר בעיר ביצעו מרדף אחר החשוד בדקירה ועצרו אותו. נסיבות האירוע נבדקות ונחקרות, ישנו חשד לאירוע לאומני.

ממד"א נמסר: בשעה 15:11 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב דן על גבר עם פציעות חודרות ברחוב ביאליק ברמת גן. חובשים ופראמדיקים של מד"א מעניקים טיפול רפואי ומפנים לבי"ח איכילוב, גבר בן 47 במצב קשה עם פציעות חודרות. נועם

חובש בכיר מיחידת האופנועים של מד"א שלמה ברגשטיין סיפר: "קיבלנו דיווח על גבר עם פציעות חודרות ומשמעותיות בגופו. כשהגענו למקום ראינו את הפצוע כשהוא בהכרה, ועוברי אורח רבים סביבו. נדרשנו לפעול במהירות. הענקנו לו טיפול רפואי ראשוני בזירה, ופינינו אותו בניידת טיפול נמרץ של מד"א לחדר הטראומה בבית החולים כשמצבו מוגדר קשה ויציב."