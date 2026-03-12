אש ללא הפסקה: צה"ל חיסל חיילים איראנים כשטענו כטב"מ | צפו

חיל האוויר ממשיך לפגוע ביכולות האש של המשטרה האיראני, יותר מ-250 כלי טיס בלתי מאוישים, משגרים ועשרות אתרי שיגור הותקפו, בצה"ל פרסמו תיעוד של תקיפת חיילים איראנים בזמן שטענו כטב"מ

בימים האחרונים הרחיב צה"ל משמעותית את המצוד אחר מערך הכט"במים של איראן, המטרה המרכזית היא פגיעה בכוח האש של משטר הטרור האירנים

חיסול החולייה האיראנית | צילום: דובר צה"ל

באחד האירועים ביותר שתועדו לאחרונה, זיהו מערכי המודיעין של חיל האוויר חוליית חיילים איראנים בזמן אמת. החוליה נצפתה כשהיא מחמשת כלי טיס ומתכוננת לשיגור מיידי לעבר שטח ישראל. בתוך דקות ספורות נסגר מעגל אש: טיל מדויק פגע במשגר ובחיילים שעסקו בהכנות, וסיכל את התקיפה המתוכננת.

מאז תחילת מבצע "שאגת הארי" כטב"מים ומשגרים שהושמדו מתחילת הפעילות. עשרות אתרי שיגור שהוצאו מכלל שימוש.עשרות קצינים וחיילים מהמערך האיראני חוסלו בתקיפות שונות.

מצה"ל מסרו: "צה"ל ממשיך לפעול ללא הפסקה להשמדת תשתיות וחיסול חיילים של מערך הטילים הבליסטיים וכלי הטיס הבלתי מאוישים במערב איראן, במטרה לצמצם ככל הניתן את היקפי הירי לעבר שטח מדינת ישראל"