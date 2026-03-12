אופס: הפדיחה הנוראית של הפרקליטות בעניין הרצוג

אופס: משרד המשפטים פרסם את חוות דעתו בעניין בקשת החנינה של נתניהו; הקוראים שמו לב למשפט המביך

השר עמיחי אליהו חשף היוום (חמישי) את חוות דעתה המלאה של משרד המשפטים בנוגע לבקשת החנינה של ראש הממשלה בנימין נתניהו.

אלא שבאחד הסעיפים הם כינו בטעות את הנשיא הרצוג "המנוח".

טעות מביכה צילום: מתוך מסמך משרד המשפטים

נזכיר כי השר אליהו תקף את הפרקליטות וטען כי היא מדליפה חצאי דברים למקורבים לה. בדבריו כתב אליהו: "הציבור הישראלי אינו עדר של כסילים שצריך להאכיל בכפית. יש בתוכנו משפטנים, אנשי אקדמיה, אנשי רוח, ואזרחים בעלי שכל ישר וניסיון חיים, שמסוגלים לקרוא טקסט מורכב ולהסיק ממנו מסקנות בעצמם.





‏דמוקרטיה אמיתית נשענת על חוכמת ההמונים ועל שקיפות. כאשר מסתירים מסמכים היסטוריים ומשפטיים בעלי השלכה כה דרמטית על עתיד האומה, פוגעים באמון הציבור במערכת. לכן, החלטתי לעשות מעשה ולשבור את המונופול".