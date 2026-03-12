השופט מזרחי מתיר לברוורמן ליצור קשר עם נתניהו

סאגה דלא נגמרת: השופט מנחם מזרחי מבטל היום שוב את ההגבלות על צחי ברוורמן, ומתיר לו להיפגש עם נתניהו

השופט מנחם מזרחי שוב מבטל היום (חמישי) את ההגבלות על צחי ברוורמן, ומתיר לו להיפגש עם נתניהו.

כזכור, בית המשפט המחוזי בלוד קיבל את ערר המשטרה בעניין התנאים המגבילים שהוטלו על צחי ברוורמן, וקבע כי התנאים יעמדו בתוקפם עד ל־10 במרץ. ההחלטה ניתנה לאחר דיון בערר שהגישה המדינה על החלטת בית משפט השלום.



השופט מיכאל קרשן ציין בהחלטתו כי ההכרעה התקבלה לאחר שהוצעה לצדדים פשרה שקיבלו. "בתום הדיון בערר הצעתי לצדדים הצעה, והם קיבלוה. הערר מתקבל אפוא", כתב.

לפי ההחלטה, כלל התנאים המגבילים שנכללו בבקשת המשטרה יישארו בתוקף עד 10 במרץ. בנוסף נקבע כי תנאי עיכוב היציאה מהארץ יחול למשך שבעה ימים נוספים בלבד, עד ל־12 במרץ בחצות, ולא יוארך מעבר לכך.

עוד נקבע כי אם תנאי איסור היציאה מהארץ לא יוארך ובהמשך תבקש המשטרה לזמן את ברוורמן לחקירה, יהיה עליו להתייצב בתוך 48 שעות. במקביל ציין בית המשפט כי אם תוגש בקשה נוספת להארכת התנאים, מתבקשת המשטרה לעשות זאת כבר ביום ראשון הקרוב.

כעת כאמור, השופט מזרחי מבטל את ההגבלות על ברוורמן.