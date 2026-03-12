הבכיר האמריקאי מזהיר: "הלחימה תימשך שבועות, נפתח את הורמוז"

שר האנרגיה האמריקני מזהיר כי למרות אמירותיו של טראמפ על סיום מהיר, הלחימה תימשך עוד שבועות לפחות והסביר מדוע פתרון בעיית מיצרי הורמוז מתעכב

שר האנרגיה של ארצות הברית, כריס רייט, התראיין לפני זמן קצר לרשתות התקשורת באמריקה, וחשף את התוכניות הפנימיות של הממשל להמשך המלחמה באיראן.

ראשית הסביר רייט, כי למרות דבריו של טראמפ על סיום מהיר ללחימה שנעמו לאוזניי המשקיעים בברוסה, הלחימה צפויה להימשך שבועות נוספים לכל הפחות, כאשר נשמע כי מדובר על שבועות רבים.

רייט הסביר והודיע כי למרות הפרסום של התוכנית שספינות צי אמריקאיות יבצעו ליוויום של מכליות נפט במיצרי הורמוז, הצי עוד לא גיבש את הנהלים הדרושים למשימה.

"זה יקרה מהר אבל זה לא יקרה מיד, הצי פשוט עוד לא מוכן לזה, הלחימה צפויה להימשך עוד שבועות, ועל פי כל הציפיות שלנו, אנחנו נוכל להתחיל בליווים של מכליות נפט בסוף החודש הנוכחי".

רייט הסביר כי "כל מאמצינו הצבאיים כרגע מרוכזים בהשמדת יכולות התקיפה של איראן ואת יכולות הייצור שלהם, אחרי זה נוכל להתפנות אל ליווי ספינות, ואז נפתח את המיצרים באופן מלא".



דבריו של רייט מגיעים כאשר ברקע העליות החדות במחירי הנפט מסביב לעולם, כולל בארצות הברית.