צה"ל מוחק את הדאחייה: דובר צה"ל בהודעת פינוי נוספת

דובר צה"ל בערבית אל"מ אביחי אדרעי הורה היום (חמישי) לפני זמן קצר שוב על פינוי שבע שכונות בדאחייה בביירות, כחלק מהמלחמה בארגון הטרור חיזבאללה

ההודעה המלאה: "אזהרה דחופה לתושבי הפרברים הדרומיים, ובמיוחד לתושבי השכונות הבאות: הראט חרייק אל-ע'וביירי לילך האירוע בורג' אל-בראג'נה מתחמי אל-ע'דיר אל-שייה צה"ל שב ומדגיש כי פעילות הטרור של חיזבאללה מחייבת את צה"ל לפעול נגדו בכוח.

"צה"ל אינו מתכוון לפגוע בך. למען ביטחונכם, אנו קוראים לכם להתפנות באופן מיידי ולא לחזור לשכונות אלה עד להודעה חדשה. צה"ל לא יהסס לפגוע בכל מי שנמצא בקרבת גורמי חיזבאללה, מתקנים או ציוד לחימה. אתם מסכנים את עצמכם ואת חייכם - לכן, פנו את האזור מיד".

אמש דובר צה"ל בערבית אביחי אדרעי, מסר אזהרת פינוי דחופה לתושבי רובע הדאחייה.



