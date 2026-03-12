מבזקים
סרוגים

אוחנה הודיע על חידוש הדיונים בכנסת, האופוזיציה זועמת: ניתוק

לאחר שהוכשרו מרחבים מוגנים נוספים, יו"ר הכנסת אוחנה הכריז על הכוונה לקיים דיונים בכנסת שלא בהכרח קשורים למלחמה. באופוזיציה זועמים: "הפקרה של חיי אדם בשביל פוליטיקה"

כ"ג אדר התשפ"ו
אוחנה הודיע על חידוש הדיונים בכנסת, האופוזיציה זועמת: ניתוק
יו"ר הכנסת אמיר אוחנה בדיון בכנסת במהלך מבצע שאגת הארי צילום: יונתן זינדל/פלאש90

יושב ראש הכנסת, אמיר אוחנה הודיע היום (חמישי) על הכוונה לחדש את הדיונים בכנסת בשבוע הבא במתכונת מלאה, במקום דיונים מצומצמים שהתקיימו השבוע. כרגע כל חבר כנסת מוגבל להכנסת יועץ אחד בלבד.

לפי הודעת אוחנה, לאחר הערכת מצב שהתקיימה והכשרת אולמות נוספים המהווים מרחבים מוגנים, הוחלט כי הדבר יאפשר פעילות רחבה יותר של הכנסת במהלך השבוע הבא, בהתאם לבקשות שהגיעו הן מהאופוזיציה והן מהקואליציה.

בתגובה להודעתו, באופוזיציה זעמו. ח"כ אפרת רייטן (הדמוקרטים) הגיבה ברשת ה-X: "הניתוק של הכנסת וההפקרה של חיי אדם בשביל פוליטיקה - בשיא חדש! היו״ר מבטל את התנאים להגבלה של נושאי החקיקה שנועדו לשמור על הביטחון ולהניח בצד דיונים שבמחלוקת. הכל כשאנחנו תחת מטח טילים כבד מאוד הלילה וכשהנחיות פיקוד העורף על איסור התקהלות ולימודים מרחוק - עדיין בתוקף".

גם ח"כ נעמה לזימי הגיבה וטענה כי: "אז אחרי ששדדו אותנו בזמן אזעקות (לא מפתיע), עכשיו הם מחזירים את ההפיכה בתוך מצב החירום ותחת הגבלות (לא מפתיע 2). חבורה חסרת מוסר ונטולת כבוד לאזרחי המדינה. מנצלים כל מצב לאומי לאינטרסים אישיים, ביזה והרס מערכות השלטון והחוק".

אמיר אוחנה אפרת רייטן נעמה לזימי שאגת הארי