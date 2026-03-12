טראמפ לא מתרגש ממחיר הנפט: "למנוע איראן גרעינית, יותר חשוב"

למרות העליות החדות וחוסר היציבות בשוק הנפט הגלובלי, הנשיא טראמפ לא מתרגש, ומבהיר את סדר העדיפויות שלו

לאחר שמחירי האנרגיה העולמיים חזרו לטפס, ומחיר חבית הנט בעולם טיפס כבר לקרוב למאה דולר, הנשיא טראמפ משדר רגיעה, ומודיע כי לפעול נגד איראן חשוב מעליות מחירים זמניות.

"ארה"ב היא יצרנית הנפט הגדולה בעולם, בפער עצום. אז כאשר מחירי הנפט עולים, אנחנו מרוויחים הרבה מאוד כסף" הסביר הנשיא טראמפ, אך מיד פנה והסביר כי זה לא הדבר החשוב.

"מה שחשוב לי הרבה יותר בתור הנשיא, הוא לעצור אימפריה מרושעת, איראן, מלהשיג נשק גרעיני, שאיתם היא תשמיד את המזרח התיכון וגם את העולם, אני לעולם לא אתן לזה לקרות!".

נראה כי הנשיא טראמפ החליט לשנות גישה, כאשר מוקדם יותר במלחמה, מיהר לשגר מסרי הרגעה לעולם ולשוק הגלובלי, כעת מודיע טראמפ באופן מוצהר כי עליה זמנית במחירי הנפט, תהיה חלק מעלויות המערכה, וכי הוא איננו רואה בכך גורם משמעותי בשיקוליו, כאשר בשונה מאמירות קודמות, לא הזכיר דד ליין לסיום המערכה.