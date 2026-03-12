נמרים וכחול מחשמל: הצצה לעיצוב הכי נועז בתולדות "האח הגדול"

אם פתחתם את הטלוויזיה וחשבתם לרגע שהתבלבלתם ועברתם לסרט של הוליווד, אתם לא לבד. העונה, בית "האח הגדול" החליט לנטוש את המראה המודרני-קר המוכר וללכת על כל הקופה עם מחווה לאחד הבמאים הכי מסוגננים בעולם: ווס אנדרסון.

אז מה קורה שם בפנים? הכינו את המשקפיים, כי זה הולך להיות צבעוני.

צילום: ליאור גרונדמן

סימטריה היא שם המשחק

מי שמכיר את עבודותיו של אנדרסון (כמו "מלון גראנד בודפשט" או "ממלכת עליית הירח") יודע שהכל חייב להיות מדויק. הבית החדש משדר בדיוק את זה: קווים ישרים, רהיטים שמונחים במיקום מושלם אחד מול השני, ותחושה של סדר מופתי בתוך כל הבלגן של הריאליטי.

צילום: ליאור גרונדמן

בין אם אתם מתחברים לסגנון ה"קיטש המתוחכם" ובין אם לא, אי אפשר להישאר אדישים. הבית העונה הוא לא רק מקום לגור בו – הוא דמות בפני עצמה בתוכנית.

צילום: ליאור גרונדמן

כול להיות שחלקכם יגידו "וואו, זה קצת יותר מדי", אבל זו בדיוק המטרה. הבית לא אמור להיות "בית רגיל". הוא תפאורה חיה, דינמית וקצת סוריאליסטית. העומס הוויזואלי נועד להוציא את הדיירים (ואת הצופים) מהשגרה, לייצר דרמה עוד לפני שהתחילו הצעקות הראשונות, ולהפוך כל פריים בטלוויזיה ליצירת אמנות.