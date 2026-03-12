מבזקים
נמרים וכחול מחשמל: הצצה לעיצוב הכי נועז בתולדות "האח הגדול"

בית "האח הגדול" בעונה הזו מעורר הרבה תגובות ולא במקרה. העיצוב בהשראת ווס אנדרסון מלא צבעים, סימטריה ואביזרים שמייצרים עולם ויזואלי עשיר ולא שגרתי. צפו בתמונות מתוך הבית של המדינה

כ"ג אדר התשפ"ו
בית האח הגדול 2026

אם פתחתם את הטלוויזיה וחשבתם לרגע שהתבלבלתם ועברתם לסרט של הוליווד, אתם לא לבד. העונה, בית "האח הגדול" החליט לנטוש את המראה המודרני-קר המוכר וללכת על כל הקופה עם מחווה לאחד הבמאים הכי מסוגננים בעולם: ווס אנדרסון.

אז מה קורה שם בפנים? הכינו את המשקפיים, כי זה הולך להיות צבעוני.

צילום: ליאור גרונדמן

סימטריה היא שם המשחק

מי שמכיר את עבודותיו של אנדרסון (כמו "מלון גראנד בודפשט" או "ממלכת עליית הירח") יודע שהכל חייב להיות מדויק. הבית החדש משדר בדיוק את זה: קווים ישרים, רהיטים שמונחים במיקום מושלם אחד מול השני, ותחושה של סדר מופתי בתוך כל הבלגן של הריאליטי.

צילום: ליאור גרונדמן

בין אם אתם מתחברים לסגנון ה"קיטש המתוחכם" ובין אם לא, אי אפשר להישאר אדישים. הבית העונה הוא לא רק מקום לגור בו – הוא דמות בפני עצמה בתוכנית.

צילום: ליאור גרונדמן

כול להיות שחלקכם יגידו "וואו, זה קצת יותר מדי", אבל זו בדיוק המטרה. הבית לא אמור להיות "בית רגיל". הוא תפאורה חיה, דינמית וקצת סוריאליסטית. העומס הוויזואלי נועד להוציא את הדיירים (ואת הצופים) מהשגרה, לייצר דרמה עוד לפני שהתחילו הצעקות הראשונות, ולהפוך כל פריים בטלוויזיה ליצירת אמנות.

צילום: ליאור גרונדמן

