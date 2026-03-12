חיסול משמעותי: מפקד דרום לבנון של כוח רדואן בחיזבאללה

צה"ל מנחית מכה נוספת בארגון הטרור והפעם בחיסולו של אבו עלי ריאן מפקד מרחב דרום לבנון ביחידת 'כוח רדואן' -יחידת העילית של הארגון

עוד חיסול בלבנון. צה"ל חיסל את מפקד מרחב דרום לבנון ביחידת 'כוח רדואן' של ארגון חיזבאללה, כך אושר כעת באופן רשמי.

צה"ל ממשיך להנחית מכות ולפגוע במפקדי ופעילי ארגון הטרור חיזבאללה- ביום שבת האחרון בעת פעילות של כוחות צה"ל במרחב חרוף שבלבנון, חוסל אבו עלי ריאן מפקד מרחב דרום לבנון ביחידת 'כוח רדואן'.

ריאן היה מנהל הלחימה של 'כוח רדואן' בדרום לבנון והיה הדמות המרכזית שהייתה אחראית על תכלול המבצעים, גיוס הפעילים וניהול שרשרת אספקת אמצעי הלחימה של היחידה.

צה"ל מצליח לפגוע בארגון הטרור ולדבריו כבר נרשמת פגיעה משמעותית ביחידת 'כוח רדואן'- יחידת העילית של חיזבאללה שמשמשת ככלי התקפי ותעמולתי מרכזי של הארגון.

במקביל לסיכול המפקדים הבכירים ביחידת 'כוח רדואן', חוסלו עד כה יותר מ-100 מחבלים והושמדו יותר מ-60 מפקדות בשימוש היחידה.

כמו כן לפני זמן קצר, הודיע צה"ל על חיסולו של המחבל אבו ד'ר מחמדי, מפקד מטעם משמרות המהפכה שפעל ביחידת הטילים של ארגון הטרור חיזבאללה בביירות. הוא היה אחראי על בניית הכח הצבאי של חיזבאללה ושיקום ייצור מערך הטילים לאחר מבצע חיצי הצפון.