השר אליהו נגד הפרקליטות: מדליפים חצאי מידע למקורבים

השר עמיחי אליהו תוקף את הפרקליטות בעניין בקשת החנינה של נתניהו, ומבהיר: "הציבור הישראלי אינו עדר של כסילים"

השר עמיחי אליהו פרסם היום (חמישי) את חוות הדעת המלאה של הפרקליטות בנושא החנינה לנתניהו.

בדבריו הוא האשים את הפרקליטות על ההדלפות, וכתב: "‏ישנה מוסכמה מסוכנת שהשתרשה כאן בשנים האחרונות, ולפיה יש במדינת ישראל שני מעמדות: המעמד ה"נאור" של כתבים, פרשנים ופקידים בכירים שזכאים להיחשף לכל חומרי הגלם, ומעמד האזרחים ה"פשוטים" שאמורים לצרוך את המידע שלהם רק אחרי שהוא נלעס, סונן ותובל באג'נדה הפוליטית של האולפנים.

‏בימים האחרונים, חוות הדעת של מחלקת החנינות במשרד המשפטים בעניין ראש הממשלה מודלפת, מצוטטת, ומפורשנת בכל ערוץ תקשורת אפשרי. הפקידות מדליפה לכתבי החצר, ואלו מהדהדים את המסרים הרצויים להם בפריים טיים. יושבים באולפנים אנשים מדושני עונג, קוראים סעיפים נבחרים מתוך 198 סעיפי המסמך, מסתירים את מה שלא משרת את עמדתם, וקובעים עבורכם מה אתם צריכים לחשוב. ‏אני מסרב לקבל את חלוקת התפקידים הזו".

עוד הוא הוסיף: "‏כנציג הציבור, שר בממשלת ישראל ומי שהוסמך לטפל בסוגיית החנינה ההיסטורית הזו, אני מאמין בשקיפות מלאה. אני לא רואה שום סיבה אמיתית או מוסרית מדוע קומץ כתבים יכול להיחשף לכל החומר הקיים, בעוד שהציבור הרחב נשאר באפלה ונאלץ להסתפק בציטוטים סלקטיביים. הציבור הישראלי אינו עדר של כסילים שצריך להאכיל בכפית. יש בתוכנו משפטנים, אנשי אקדמיה, אנשי רוח, ואזרחים בעלי שכל ישר וניסיון חיים, שמסוגלים לקרוא טקסט מורכב ולהסיק ממנו מסקנות בעצמם.

‏דמוקרטיה אמיתית נשענת על חוכמת ההמונים ועל שקיפות. כאשר מסתירים מסמכים היסטוריים ומשפטיים בעלי השלכה כה דרמטית על עתיד האומה, פוגעים באמון הציבור במערכת. לכן, החלטתי לעשות מעשה ולשבור את המונופול".