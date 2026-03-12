אחרי המטח אתמול: כ"ץ באיום חדש על לבנון

שר הביטחון מזהיר את ראש ממשלת לבנון כי במידה תשלוט על ארגון חיזבאללה, ישראל תדאג לבצע זאת בעצמה, על מנת לשמור על בטחון תושבי הצפון

על רקע ההסלמה המתמשכת בגבול הצפון, שר הביטחון ישראל כץ הציב אולטימטום חד לממשלת לבנון: "אם לא תרסנו את חיזבאללה – אנחנו נדאג לעשות זאת בעצמנו". הדברים נאמרו על רקע תקיפות חיזבאללה לעבר שטח ישראל שהחריפו בימים האחרונים, ומשקפים את הנחישות הישראלית להגן על תושבי הצפון בכל האמצעים העומדים לרשותה.

את הדברים אמר שר הביטחון במהלך הערכת מצב שקיים עם הרמטכ"ל ומפקדי צה"ל הבכירים, שעסקה בניתוח המצב הביטחוני ובתכנון המשך הלחימה בשתי החזיתות – איראן ולבנון. הישיבה כונסה על רקע ההידרדרות בגזרה הצפונית ומתוך מטרה לגבש מדיניות תגובה ברורה ומוחלטת.

בהתייחסו למטח הטילים שנורה לעבר ישראל, ציין כ"ץ כי צה"ל הגיב בעוצמה רבה – הן בשכונת דאחייה בביירות והן ביעדים נוספים של ארגון חיזבאללה ברחבי לבנון. לדבריו, הוא הזהיר אישית את נשיא לבנון ומסר לו מסר ברור: "אם ממשלת לבנון אינה יודעת לשלוט על השטח ולמנוע מחיזבאללה לירות לעבר ישראל – אנחנו ניקח את השטח ונעשה את זה בעצמנו". האזהרה מציבה את ממשלת לבנון בפני דילמה אסטרטגית קשה, שעה שהיא נדרשת להפעיל סמכות ריבונית על ארגון המתפקד כמדינה בתוך מדינה.

כ"ץ הוסיף כי הוא וראש הממשלה הנחו במפורש את צה"ל להיערך להרחבה משמעותית של הפעילות הצבאית בלבנון, וזאת כדי לקיים את ההבטחה שניתנה לתושבי הצפון שנאלצו לפנות את בתיהם עקב ירי חיזבאללה. "הבטחנו שקט וביטחון לתושבי הצפון – וככה בדיוק נעשה", הדגיש שר הביטחון, תוך שהוא מאותת כי ישראל שוקלת ברצינות מבצע יבשתי מורחב שמטרתו לדחוק את כוחות חיזבאללה הרחק מהגבול.

האיום הוא המשך לדבריו של כ"ץ אמש, בהם הבהיר כי למבצע שאגת הארי אין הגבלת זמן- "יימשך ככל שיידרש עד שנשיג את כל היעדים ונכריע את המערכה".