חמש דקות של נחת: כך תעבירו את יום שישי הקצר עם הילדים

השבת כבר בפתח, הבית כבר כמעט נקי, ואז מגיע הרגע הזה: הילדים מחפשים תעסוקה ואתם מחפשים שקט. הנה 3 רעיונות ליצירה מהירה, נקייה וכיפית שתשאיר לכם זיכרון מתוק של ערב שבת – בלי להוציא את המטאטא מהארון

מי שישי בתקופה הזו הם סוג של מרוץ נגד השעון. בין הסירים למקלחות, בין גיהוץ החולצות הלבנות לסידור הבית, תמיד מגיע הרגע שבו הילדים מושכים בשולי השמלה ושואלים: "אמא, מה עושים עכשיו?".

הנטייה הטבעית היא לשלוח אותם למסכים או למשחקים, אבל האמת היא שדווקא חמש דקות של יצירה משותפת יכולות להפוך את הלחץ של שישי ל"זמן איכות" אמיתי. והבונוס? בחרנו עבורכן פעילויות שלא כוללות נצנצים, דבק נוזלי או צבעי גואש. כן, זה אפשרי.

1. כרטיסי ברכה אישיים למפיות

במקום לקנות חבקים יקרים למפיות, תנו לילדים לייצר אותם.

מה צריך? דפי נייר גזורים למלבנים, טושים ומדבקות.

מה עושים? כל ילד מעצב "חבק" אישי לכל בן משפחה. כותבים "שבת שלום לאבא", "שבת שלום לסבתא", ומקשטים. בסוף, פשוט מצמידים בטבעת סביב המפיה (אפשר להדביק עם חתיכת סלוטייפ קטנה מאחור).

מדד הלכלוך: אפס. מקסימום כמה שאריות נייר לפח.

2. "ציור שבת" על חלוקי נחל (או סתם אבנים מהגינה)

אם יש לכם גינה ליד הבית או עציץ גדול, זה הפתרון המושלם.

מה צריך? אבנים חלקות וטושי "אקריליק" (או סתם טושים איכותיים).

מה עושים? מבקשים מהילדים לצייר על האבן אלמנט שקשור לשבת: נרות, חלה, או אפילו סתם לבבות צבעוניים. האבנים המקושטות יכולות להפוך למשקולות יפות למפה של שולחן השבת אם אוכלים במרפסת, או פשוט לקישוט במרכז השולחן.

מדד הלכלוך: מינימלי. רק לסגור את הטופקים בסוף.

3. מגדל הבשמים האישי

פעילות שמכניסה את ריח השבת הביתה עוד לפני שהיא נכנסה.