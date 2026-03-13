קטסטרופה בצפון: 60 נפגעים מפגיעה ישירה; תושבים מחכים לחילוץ

משרד הבריאות מעדכן כי מאירוע הנפילה הלילה בזרזיר פונו 57 נפגעים, מתוכם 2 במצב בינוני, 12 נפגעי חרדה וכל השאר במצב קל.

מוקדם יותר דווח כי כ-60 בני אדם נפצעו הלילה (בין חמישי לשישי) כתוצאה מנפילת טיל איראני בסמוך לבית מגורים בכפר הבדואי זרזיר שבמועצה האזורית עמק יזרעאל. בין הנפגעים 15 ילדים ו-15 מבוגרים, כאשר שניים מהם פונו במצב בינוני והשאר במצב קל. חלק מהנפגעים בזירה המורכבת המתינו זמן ממושך לפינוי בשל ריבוי הנפגעים וההרס במקום.

דובר מד"א, זכי הלר, מסר כי מרבית הפצועים נפגעו משברי זכוכיות שהתנפצו מעוצמת הפיצוץ או לקו בחרדה קשה, בעוד שניים סובלים מפגיעות רסיסים ישירות – אישה שנפצעה באורח בינוני ואדם נוסף באורח קל. מהמרכז הרפואי העמק נמסר כי שישה פצועים פונו לבית החולים, בהם האישה במצב בינוני וחמישה פצועים קל, ביניהם שני ילדים בני 12 ו-13.

משטרת ישראל

יוסי חלבי, פרמדיק בכיר במד"א, שחזר בתוכנית "הבוקר הזה" בכאן חדשות את המראות הקשים בזירה: "יש הרס גדול מאוד, קירות שקרסו בבית פרטי, רכבים בוערים ונזק משני כבד ברדיוס של כ-200 מטרים מהמקום".

הטיל נפל בחצר אחד הבתים ויצר מכתש ענק באדמה. ארבעה בתים ניזוקו קשות מעוצמת ההדף המפלצתית, מספר מכוניות עלו באש ואורוות סוסים סמוכה נהרסה לחלוטין. בתוך ההריסות אותר סייח ללא רוח חיים. כוחות הביטחון וההצלה המשיכו לפעול במקום עד שעות הבוקר המוקדמות כדי לוודא שאין לכודים נוספים תחת ההריסות.