שר המלחמה האמריקני טוען: "פניו של חמינאי הושחתו"

שר המלחמה של ארה"ב פיט הגסת', התייחס לתקיפות באיראן וטען כי פניו של חמינאי הבן הושחתו

שר המלחמה של ארה"ב פיט הגסת' אמר היום (שישי) במסיבת עיתונאים כי "כל התעשיות הצבאיות האיראניות יושמדו בקרוב". הגסת' הוסיף כי מנהיגי איראן ירדו מתחת לאדמה "כמו חולדות" או מסתתרים בקרב אוכלוסייה אזרחית.





עוד הוסיף הגסת' כי עקבות ניסיון החיסול, ככל הנראה הושחתו פניו של המנהיג העליון החדש של איראן מוג'תבא חמינאי.

הוא התייחס להצהרה הכתובה של חמינאי הבן ואמר: "ראינו את ההצהרה, אבל לא היה בה קול ווידאו. רק טקסט. למה הם לא צילמו אותו? אני מניח שאתם מבינים למה".

לסיום הוא הבטיח: "היום יהיה יום ההתקפות האינטנסיבי ביותר מתחילת המערכה".