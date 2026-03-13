"ישנה ירידה משמעותית בכמות השיגורים מאיראן לישראל"

שבועיים של מלחמה עברו וגורמי מודיעין בצבא מזהים ירידה משמעותית של כמות השיגורים מאיראן לשטח ישראל כאשר ביממה האחרונה נורו מספר מועט של שיגורים לעבר שטח ישראל, כך מוסר כעת (שישי) פרשננו הצבאי קובי פינקלר.

בצה"ל מעריכים שהסיבות לכך הן ההימצאות הגבוהה של חיל האוויר מעל אתרי השיגור, צייד של משגרים לחיילים שמתפעלים את המערכות וגם פחד בתוך הצבא האיראני לשגר לשטח ישראל מחשש שיפגעו.

זו הסיבה שככל הנראה, כפי שכבר דיווחנו, יאושרו החל ממוצאי שבת הקלות באזורים מסוימים לעורף הישראלי כדי לאפשר את המשך התפקוד.

בצה"ל אומרים שבתוכניתם להמשיך ולפגוע באתרי הגרעין, במתקנים השונים והן בתעשיות השונות שבהם מייצרים, מפתחים ובונים את הטילים הבליסטים ואת שאר כלי המלחמה.

גורם בכיר בצה"ל אומר שפעולות אלו תימשכנה גם בשבוע הבא ובזה שאחריו ככל שיתאפשר, והמטרה היא להגיע למצב שבשנים הקרובות לא תהיה אפשרות בידי האיראנים להמשיך ולייצר טילים או כלי מלחמה נוספים.

זאת כמובן לצידה של השותפה ארצות הברית שפועלת גם כנגד הכטב"מים האיראנים ונגד הצי הימי.

באשר לגזרה הצפונית רואים בצה"ל קשר בין שתי הזירות האיראנית והלבנונית ואומרים שככל שתעמיק הפעולה כנגד האיראנים זה ישפיע גם על הפעילות מול חיזבאללה.

ובתוך כך גורם בצה"ל אומר שצהל תגבר ויתגבר את כוחותיו בגזרת לבנון זאת כדי להכין את השטח לפשיטות עמוקות יותר וכדי ליצור קו הגנה יעיל עוד יותר כדי לאפשר פשיטות והגנה במרחב לבנון.

בנוסף, בפיקוד הצפון, תופעל מפקדת אוגדה 98 כולל שני צוותי קרב וגדודי הנדסה נוספים.





בפיקוד הדרום, תגוייס מפקדת אוגדה 252 במטרה לשמור על רציפות מבצעית בגזרה ולהחליף את כוחות הסדיר שמועברים לגזרה הצפונית.

בפיקוד המרכז, הוחלט על הארכת תעסוקה מבצעית של מספר גדודי מילואים.