החשבון נסגר: נהרס בית המחבל שרצח את אהרון כהן הי"ד

כוחות צה״ל מחטיבת עציון, יחד עם לוחמי יחידת יהל״ם, פעלו במהלך הלילה (רביעי לחמישי) בכפר בית אומר שבגזרת החטיבה, להריסת ביתו של המחבל ואליד צבארנה. הפעילות בוצעה כחלק ממדיניות ההריסה נגד בתיהם של מבצעי פיגועים.
על פי הודעת צה״ל, המחבל ביצע יחד עם מחבל נוסף את פיגוע הדריסה והדקירה שאירע ב־18 בנובמבר 2025 בצומת הגוש. בפיגוע נרצח אהרון כהן ז״ל, שני אזרחים נוספים וחייל נפצעו.
במהלך הפעילות ההנדסית פעלו הכוחות לאבטחת הזירה ולהשלמת ההריסה, ללא דיווח על נפגעים בקרב כוחות הביטחון. בצה״ל ציינו כי ימשיכו לפעול נגד כל גורם המעורב בטרור, במטרה לשמור על ביטחון האזרחים באזור.
כאמור, אהרון כהן, תושב קרית ארבע בן 71, נרצח בפיגוע הדקירה והדריסה שהתרחש בצומת גוש עציון. אהרון הי"ד היה מוותיקי העיר, ואלמן של מרים ז"ל. הוא הותיר אחריו 6 ילדים – שלומי כהן, אבישג בק, הודיה כהן, יוסף כהן, חביבה אטיאס, וליטל כהן גריידי – וכן מספר נכדים.
