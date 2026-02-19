החשבון נסגר: נהרס בית המחבל שרצח את אהרון כהן הי"ד

כוחות צה״ל הרסו הלילה בבית אומר את ביתו של המחבל שביצע את פיגוע הדריסה והדקירה בצומת הגוש בנובמבר 2025, בו נרצח אהרון כהן ז״ל ונפצעו שלושה נוספים.

כוחות צה״ל מחטיבת עציון, יחד עם לוחמי יחידת יהל״ם, פעלו במהלך הלילה (רביעי לחמישי) בכפר בית אומר שבגזרת החטיבה, להריסת ביתו של המחבל ואליד צבארנה. הפעילות בוצעה כחלק ממדיניות ההריסה נגד בתיהם של מבצעי פיגועים.





צילום: דובר צה"ל

על פי הודעת צה״ל, המחבל ביצע יחד עם מחבל נוסף את פיגוע הדריסה והדקירה שאירע ב־18 בנובמבר 2025 בצומת הגוש. בפיגוע נרצח אהרון כהן ז״ל, שני אזרחים נוספים וחייל נפצעו.





צילום: דובר צה"ל

במהלך הפעילות ההנדסית פעלו הכוחות לאבטחת הזירה ולהשלמת ההריסה, ללא דיווח על נפגעים בקרב כוחות הביטחון. בצה״ל ציינו כי ימשיכו לפעול נגד כל גורם המעורב בטרור, במטרה לשמור על ביטחון האזרחים באזור.





הריסת ביתו של המחבל ואליד צבארנה. צילום: צילום: דובר צה

אהרון כהן, תושב קרית ארבע בן 71, נרצח