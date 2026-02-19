במהלך הופעה: גדי וילצ'רסקי עבר אירוע לבבי ופונה לביה"ח

השחקן והקומיקאי גדי וילצ'רסקי (עידן מור) עדכן כי חש ברע במהלך הופעתו בעיר חיפה אמש (רביעי), פונה לבית החולים רמב"ם ועבר צנתור. לדבריו, לא מדובר בהתקף לב והוא כבר שוחרר לביתו.

וילצ'רסקי תיאר כי לקראת סיום ההופעה חש כאב ולחץ באזור הלב, תחושה שלדבריו הייתה שונה מהתקפי חרדה שחווה בעבר. "פתאום נזכרתי באמת בילד הזה שהייתי ונשבר לי הלב… הרגשתי בלב כאב ולחץ שאני לא מכיר, לא התקף חרדה – באלה אני מיומן", כתב.









צוותי מד"א שהוזעקו למקום ביצעו בדיקות ראשוניות שהעלו חשד לאירוע לבבי, והוא פונה במהירות לבית החולים רמב"ם, שם עבר צנתור ובירור רפואי. לדבריו, "האק״ג הראה שזה כנראה אירוע לב, ולפני שהבנתי מה קורה כבר הייתי ברמב״ם ועברתי צנתור".

עוד ציין כי אנשי הצוות הרפואי העניקו לו טיפול מקצועי ותחושת ביטחון. "כל אנשי המקצוע, מהפרמדיקים דרך האחיות ועד הרופאים, כולם היו ברמה הכי גבוהה שיכולתי לדמיין הרגשתי הכי בטוח בעולם", כתב, והוסיף כי עדיין נדרשות בדיקות נוספות וכי "זה לא היה התקף לב".

לדבריו, הוא כבר השתחרר מבית החולים ושב לביתו עם בנו. "אני בבית עם הבן שלי אני מקבל המון הודעות ואני לא רוצה שיהיו סתם שמועות, אני בסדר", מסר.

בסיום דבריו הודה לקהל שנכח בהופעה בחיפה, לצוות המקום ולצוות הרפואי, וכן לקהל בתל אביב שקיבל את דחיית ההופעה בהבנה ושלח הודעות תמיכה. "תודה על הזכות שניתנה לי לחיות פה כל רגע", כתב.