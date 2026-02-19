סערת החרדים הרווקים: ישראל מ"ווארט" תוקף - "לא מחללים שבת"

הסערה סביב הרגלי השבת של הרווקים החרדים עולה שלב: לאחר שמשה טען בראיון ל"סרוגים" כי ישנם רווקים מהמגזר שמשתמשים בטלפון בשבת מתוך שעמום, חברו לתוכנית, ישראל דויטש, לא נשאר חייב - "אוהב אותך אחי, אבל אתה מטעה"

הסערה שהצית הראיון של משה, כוכב תוכנית השידוכים "ווארט", ב"סרוגים" מסרבת להירגע. כזכור, בשיחה פתוחה שעוררה הדים רבים, חשף משה צד פחות מדובר בחיי הרווקות החרדית, וטען כי לא מעט רווקים מוצאים את עצמם משתמשים בטלפון הנייד במהלך השבת כמענה לתחושות בדידות ושיעמום.

מי שלא יכול היה לעבור על הדברים בשתיקה הוא חברו למסך, ישראל דויטש, שבחר להגיב חזיתית לדברים ברשתות החברתיות ולהבהיר את עמדתו בנוגע להגדרת הזהות החרדית.

"חרדים לא מחללים שבת", פתח דויטש את דבריו בתגובה לסרטון שעלה באינסטגרם של "סרוגים". בפנייה ישירה למשה כתב: "אוהב אותך אחי, אבל אתה מטעה. חרדי זה אדם ירא שמיים, שגם כשממש משעמם לו - הוא לא מחלל שבת".

אולפן סרוגים

דבריו של דויטש נוגעים בנקודה רגישה במגזר: המתח שבין התיוג החברתי לבין המחויבות ההלכתית. בעוד משה ביקש להציף מצוקה אנושית של רווקים "על הרצף" או כאלו המתמודדים עם קשיי הדת, דויטש מבקש לשמור על גבולות הגזרה של המושג "חרדי", וטוען כי שמירת השבת היא קו אדום שאינו ניתן לטשטוש, ללא קשר לנסיבות הרגשיות.

צילום: עמוד האינסטגרם של "סרוגים"

האם מדובר בוויכוח סמנטי בלבד, או בפער עמוק בהשקפת העולם בין שני כוכבי הריאליטי? מה שבטוח הוא שהדיון על "החרדי החדש" והאתגרים של עולם הרווקות ממשיך להסעיר את הרשת.