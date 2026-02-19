האמת המדעית נחשפת: המהלך שביצע אברי גלעד כדי לבדוק מה באמת מסתתר מאחורי השמיים הכתומים שהבהילו את כולנו

גל האובך הכבד שפקד את ישראל לאחרונה לא הביא איתו רק קשיי נשימה וזיהום אוויר, אלא גם גל של תיאוריות קונספירציה ששטפו את הרשת. בטורו ב"ישראל היום", יוצא איש התקשורת אברי גלעד נגד הטענות לפיהן מדובר ב"ריסוסים" מכוונים של גורמים עלומים, ומציג את הנתונים המספריים שמאחורי התופעה.

"כוחות האופל וביל גייטס"

גלעד מתאר בסגנונו הייחודי את הטענות הנשמעות ברשתות: "קמו האנשים שמאמינים בכל מיני שטויות ואמר - האובך הזה הוא תוצאה של ריסוסים. מי מרסס? כוחות האופל, בין אם ממשלות המערב, ארגונים סודיים, ביל גייטס, תאגידי התרופות או הדיפ סטייט". לדבריו, המטרה המיוחסת לאותם גורמים היא "לשלוט בנו, לטשטש אותנו, לשנות את מזג האוויר ולדלל את האוכלוסייה".

גלעד מביע אמפתיה לאזרחים החרדים, אך מותח ביקורת חריפה על האלימות המלווה את הפצת התיאוריות הללו: "אני עוקב אחרי התגובות ורואה בעיקר את האנשים האלה. מאוד פעילים, מאוד משוכנעים, וגם אלימים כלפי כל מי שלא מסכים לנרטיב שלהם".

המתמטיקה של האבק

כדי להפריך את הטענות, גלעד גייס את הבינה המלאכותית לחישוב פיזיקלי פשוט. הוא לקח את שטח המדינה, הכפיל בעובי שכבת האובך ובכמות החלקיקים למטר מעוקב, והגיע למסקנה מדהימה: כדי למלא את שמי ישראל באובך סמיך, יש צורך בפיזור של 22 אלף טון אבק בו-זמנית מהאוויר.

"עכשיו הכנסתי לחישוב את המטוסים שצריכים להטיל את האבק", הוא מסביר. "הגעתי לנתון הזה: צריך 16,500 גיחות ריסוס ביום אחד כדי לאבק את המדינה. כלומר, צי של אלפי מטוסים שטסים ללא הפסקה בשמיים. מודה – לא ראיתי. אפילו לא אחד".

התשובה ההגיונית

לדברי גלעד, למרות שנתונים לא תמיד משכנעים את מי שמעדיף להאמין בקונספירציות, הם חשובים עבור הרוב השפוי: "כדי שהאובך יהיה מעשה ידי אדם, כל מטוסי התובלה שבעולם היו צריכים לטוס שתי וערב מבוקר עד ערב בשמינו. לא קרה. לא ריסוס. סתם אבק מהסהרה".

ובסגנונו המוכר הוא מסכם בציניות: "ואיך עלה האבק לשמיים? מאווררי ענק ששמו במדבר תאגידי העל. זה בטוח".