לאחר טיפולי פוריות ממושכים: כוכבת המירוץ למיליון ילדה בן שני

ירדן ויזל, מתמודדת המירוץ למילין לשעבר, ילדה בן שני בבית החולים איכילוב. ההריון החל כתאומים, אך אחד העוברים לא שרד. אחרי טיפולי פוריות מורכבים - סוף מרגש למסע אישי לא פשוט

בשורות משמחות: ירדן ויזל, המנחה ואושיית הרשת שהתמודדה בעבר ב"המירוץ למיליון" בעונות 6 ו-8, ילדה אתמול בן שני בבית החולים המרכז הרפואי איכילוב.

התינוק החדש מצטרף לעידו, בנה הבכור, והופך את המשפחה הקטנה לרביעייה.

אחרי דרך לא פשוטה

עבור ויזל, הלידה הזו מגיעה אחרי מסע אישי מורכב. גם בהריון הראשון וגם בשני עברה טיפולי פוריות קשים, ולא הסתירה לאורך השנים את ההתמודדות ואת הכמיהה להרחיב את המשפחה.

ירדן ובעלה עם התינוק הוולד. צילום: .

ההריון הנוכחי החל כהיריון תאומים - אך אחד העוברים לא שרד. אתמול, לאחר חודשים של ציפייה, נולד הבן השני, שמביא איתו הרבה אור אחרי תקופה לא פשוטה.

מהמירוץ לחיים עצמם

ויזל, שזכורה לצופים מהמירוץ כאחת המתמודדות הבולטות והאהובות, משתפת לא פעם ברשת רגעים אישיים מחייה – וכעת, כך נראה, יש לה סיבה מרגשת במיוחד לחגוג.

ירדן ואן במירוץ למיליון. צילום: רשת 13







