"יריקה בפרצוף של הלוחמים": סערה סביב קיצור שירות המילואים

שרה העצני-כהן בפוסט זועם על קיצור הצו של בעלה על חשבון ימי התארגנות: "עזה נשארת עזה, אבל חסכתם עליהם שקל וחצי". בתוך כך, נתונים קשים נחשפו בכנסת: 21% מהמשרתים שקלו גירושין; ח"כ שטרן: "היה צריך להעלות את ימי ההתרעננות, לא לצמצם"

סערת אורך שירות המילואים של שנת 2026 עולה מדרגה: בעוד צה"ל מנסה להציג תוכנית להורדת העומס על המשרתים, בשטח ובכנסת מצטיירת תמונה הפוכה של שחיקה עמוקה ופגיעה בזכויות הבסיסיות של הלוחמים ובני משפחותיהם.

שרה העצני-כהן, יו"ר תנועת 'ישראל שלי', פרסמה היום (חמישי) פוסט חריף שבו היא מתארת את המציאות האבסורדית אליה נקלע בעלה, אלקנה, המשרת כלוחם במילואים. אלקנה, מחנך שהשאיר מאחוריו כיתה, משפחה ותינוקת בת פחות מחודש, יצא לסבב מילואים ארוך בעזה שיכלול את חופשות הפסח והפורים.

"עזה נשארת עזה, אבל הזכויות נחתכו"

"הצו שניתן במקור היה ל-69 יום. היום הצו התקצר ל-61 יום", כותבת העצני-כהן, אך מבהירה מיד כי לא מדובר בבשורה משמחת: "הצבא לא קיצר את אורך המשימה. עזה נשארת עזה בדיוק לאותו זמן. אז מה קיצרו כפויי הטובה שם למעלה? את ימי ההתארגנות".

יריקה בפרצוף של המילואימניקים הלוחמים. זה מה שהצבא עושה.



אלקנה יצא לחודשיים מילואים, ככה באמצע החיים, באמצע שנת לימודים השאיר את הכיתה שהוא מחנך, השאיר את המשפחה, והתייצב. כולל פורים. כולל פסח. כולל שני ימי הולדת של הילדים. כולל תינוקת בת פחות מחודש.

לדבריה, הקיצור הפיקטיבי הזה הוא למעשה פגיעה כלכלית ונפשית בלוחמים: "זה אומר פחות זמן התאוששות, פחות זמן עיבוד, פגיעה במענקים ובזכויות. הרגשה של השפלה ממש. חסכו על הגב של הלוחמים, אלה שעדיין מתייצבים ומחזיקים בשיניים. עליהם חסכתם שקל וחצי".

בסיום דבריה פנתה אל מקבלי ההחלטות: "אל תספרו בכותרות יפות שאתם דואגים למילואים, כי זה שקר. זו הפניית גב לאנשים הכי תורמים והכי נרתמים של העם הזה. אני לא יודעת מי אחראי לזה, באוצר או בצבא או באלוהים יודע איפה. אבל צורה לכם. באמת".

הדיון בכנסת: נתונים מטלטלים מהעורף והחזית

הזעקה של העצני-כהן קיבלה משנה תוקף בדיון שנערך השבוע בוועדת המשנה למשאבי אנוש בצה"ל, בראשות ח"כ אלעזר שטרן. הנתונים שהציגו נשות המילואים בוועדה חושפים את המחיר הכבד שמשלמות המשפחות: 21% מהמשרתים דיווחו כי שקלו גירושין בתקופה האחרונה. 54% מבנות הזוג נאלצו להפחית את היקף המשרה שלהן; 83% מהעצמאיות דיווחו על פגיעה קשה בעסק. בנוסף, למעלה מ-90% מההורים מעידים על השפעה רגשית והתנהגותית שלילית על הילדים.

יו"ר הוועדה, ח"כ שטרן, לא חסך בביקורת על המערכת: "זר לא יבין את חשיבות אותם ימי הפוגה ללוחמי צה"ל. בשנת 2026 היה צריך להעלות את ימי ההתרעננות ולא לצמצם אותם. מצד אחד הממשלה פועלת להשתמטות ואי הרחבת השורות, ומצד שני בצה"ל פוגעים בזכויותיהם של המילואימניקים שנשחקים תחת הנטל".

צה"ל: "שואפים ל-55 ימי מילואים בשנה"

מנגד, קצין מילואים ראשי, תא"ל בני בן ארי, ניסה להרגיע והציג את התוכנית לשנת 2026. לדבריו, צה"ל פועל לצמצום ימי המילואים מ-120 ימים בממוצע בשנה שעברה, ליעד של עד 55 ימים בשנה הנוכחית, תוך ריכוז השירות למופע אחד בשנה כדי לייצר ודאות.

בנוגע לימי העיבוד וההפוגה, מסר בן ארי כי הרמטכ"ל הנחה לתת סמכות למפקדי החטיבות לוותר על ימי אימון לטובת טיפול רגשי באנשים, ואף הקצה 500 אלף שקלים לכל חטיבה לטובת מענה למשפחות בעורף.

אולם, דבריו של יעקב, מ"פ מילואים שנכח בדיון, הדהדו בחדר והמחישו את הפער בין המצגות לשטח: "אני מדבר מהשטח ולא דרך מצגות. יש קיצור בימי בית ובימי עיבוד, ויש ירידה משמעותית באחוזי ההתייצבות. המצב הנפשי קשה, בחטיבה שלי התאבדו שלושה משרתים".

ח"כ יעל רון בן משה סיכמה את התחושות הקשות: "מתנהל קמפיין נגטיב על הראש של המילואימניקים. אם לא צריך אותם במילואים - שהצבא ישחרר. אם צריך - צריך לתת להם הכל. לא עליהם נחסוך".