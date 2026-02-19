הביף של כוכבי "ווארט": משה תוקף את ישראל - "מחפש זמן מסך"

העימות בין כוכבי תוכנית השידוכים מסרב לגווע: לאחר שישראל דויטש יצא נגד דבריו של משה מנשה בראיון ל"סרוגים", משה משיב אש - "די לחפש זמן מסך על גבם של האנשים הנושאים את הבדידות"

ה"ביף" בין כוכבי "ווארט" עולה מדרגה, והפעם הטונים צורמים במיוחד. לאחר שישראל דויטש תקף את דבריו של משה מנשה – שטען בראיון ל"סרוגים" כי ישנם רווקים חרדים שמחללים שבת עם הטלפון מתוך שעמום ובדידות – מגיעה תגובת הנגד של משה, והוא לא חוסך בביקורת.

כזכור, דויטש טען בתגובתו כי משה "מטעה" וכי "חרדי הוא אדם ירא שמיים שלא יחלל שבת גם כשמשעמם לו". משה מנשה, שהרגיש כי דבריו הוצאו מהקשרם לטובת כותרות, בחר לענות לישראל באופן ישיר ונוקב: "ישראל היקר, אתה יודע שאני אוהב אותך, אבל די לחפש זמן מסך על גבם של האנשים הנושאים את הבדידות", כתב משה.

משה ביקש להבהיר כי דבריו המקוריים בראיון לא היוו הכללה על המגזר כולו, כפי שניסה דויטש להציג, אלא הצפת מצוקה של קבוצה ספציפית: "אתה יודע בוודאות שלא דיברתי על כלל החרדים, אלא על אנשים ספציפיים שסובלים מבדידות. וזה הבריחה להפיג את הבדידות".

צילום: מתוך חשבון האינסטגרם של "סרוגים"

הוויכוח בין השניים חושף פער עמוק: בעוד דויטש נאבק על ה"תדמית" וההגדרה ההלכתית היבשה של המגזר החרדי, משה בוחר להישיר מבט אל הכאב האנושי של הרווקים בשטח, גם אם זה אומר לחשוף צדדים פחות פוטוגניים של המציאות. נראה כי הדיאלוג הזה, שהתחיל על מסך הטלוויזיה, הפך למאבק עקרוני על הזכות להציף קשיים במגזר.