דור המלחמה: 510 קצינים חדשים סיימו קורס בבה"ד 1

הבוקר (חמישי) צפויים לעמוד 510 קצינים חדשים, מסיימי מחזור 74 של בית הספר לקצינים בבה״ד 1, ברחבת המסדרים. הבוגרים ישתלבו כמפקדי מחלקות בכלל החילות, בהם תותחנים, שריון, הנדסה, חי״ר, מודיעין, הגנת הגבולות והאיסוף הקרבי.

במהלך שמונת החודשים האחרונים עברו הצוערים הכשרה אינטנסיבית שנועדה להכשירם כקצינים לוחמים. ההכשרה כללה סדרת קרב משולבת עם שיתוף פעולה בין כוחות חי״ר, שריון, תותחנים והנדסה, והצוערים הוסמכו כמפקדי צוותים בכוח לוחם וכמיועדים ללחימה ולפעילות רב־זרועית.

במסגרת עדכון תכני ההכשרה בעקבות לקחי המלחמה נוספו אימונים משותפים בדגש על שילוב כוחות שריון והנדסה לצד כוחות החי״ר. במקביל הוגבר המיקוד בחוסן הנפשי ובהתמודדות עם מצבי קיצון בלחימה, כאשר התכנים שולבו הן בבחנים המסכמים והן בתרגולים מעשיים הכוללים התמודדות עם פצועים והרוגים, מצבי אי ודאות ופעילות ממושכת. בנוסף תורגלו תהליכי למידה מתחקירים וניתוחים טקטיים של אירועים, תוך בחינת הפעולות גם ברמה הערכית.

בבה״ד 1 פועלים כיום תשעה גדודים, לעומת שבעה בתחילת המלחמה, ובמחזור הבא צפוי להיפתח גדוד נוסף. בין המגמות והגדודים נכללים מגמת נחשון לתפקידי מטה ובה גדודי ברוש וארז, מגמת מומחים לאקדמאים ובה גדוד אלון, מגמת מעוז לתומכי לחימה ובה גדוד חרוב, מגמת שדה ללוחמים ובה גדודי דקל והדס ובעתיד גם גדוד רימון, מגמת דולב למילואים ובה גדודי דולב ואלה, והשלמת קק״ץ ללוחמי חי״ר תחת גדוד גפן.

במחזור הנוכחי יסיים לראשונה גדוד אלה, המיועד להכשרת קצינים קרביים במילואים. בנוסף הוקם גדוד אלון להכשרה ייעודית של עתודאים בעלי רקע אקדמי, במטרה לחבר בין היכולות המקצועיות לשפה המבצעית בצה״ל. פתיחת גדוד רימון בשנה הקרובה נועדה לתת מענה להגדלת התקנים ולעלייה במוטיבציה ליציאה לקצונה.

עם העלייה במספר הצוערים הושמשו בסיס רמון וקריית ההדרכה לקליטת מתאמנים כבר בתחילת המלחמה, והוקמו מתחמי הכשרה מחוץ לבסיס המרכזי כדי להפחית עומסים. במקביל הושלם בשנה האחרונה שיפוץ תשתיות מקיף בבה״ד 1, ומתוכנן שיפוץ נוסף שבסופו יוקצה מבנה ייעודי לכל גדוד.

במהלך המלחמה פעל בה״ד 1 כחטיבה מתמרנת תחת חטיבה 261, ושמונה צוערים נפלו מאז תחילת הלחימה במהלך הכשרתם. בעקבות לקחי המלחמה התקבלה החלטה להקים את אוגדה 38 במקום גיס 446, שתאגד את חטיבות ההכשרה של זרוע היבשה ובהן גם בה״ד 1.

טקס הסיום מסמן את הצטרפותם של מאות קצינים חדשים לשורות צה״ל בתקופה ביטחונית מורכבת ואת המשך התאמת מערך ההכשרה לאתגרי הלחימה המשתנים.