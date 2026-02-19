התפשטות החצבת: 15 נפטרים; 7 מאושפזים בטיפול נמרץ

החצבת ממשיכה להעסיק את משרד הבריאות שפונה להורים בקריאה לחסן את ילדיהם על מנת למנוע את התפשטות המחלה. נכון להיום בירושלים ובבית שמש יש קרוב לאלפיים מאומתים

תחלואת החצבת ממשיכה לגבות מחיר לאחר מותו של הפעוט בתחילת החודש ובן ה9 לפני מספר ימים. בנוסף אמש נרשמה בהלה בקרב הורים לאחר הפרסום כי שומר בפגייה של בית החולים איכילוב אובחן כחיובי לחצבת.

על פי נתוני משרד הבריאות מאז התפרצות התחלואה 1,041 אושפזו ונערכו 3,055 חקירות. נכון להיום מאושפזים 25 איש מתוכם 7 נמצאים בטיפול נמרץ. המחלה גבתה עד היום 15 נפטרים.

כאשר מתסכלים על התפלגות הגילים רוב התחלואה נמצאת בקרב תינוקות ופעוטות: 1,818 מאומתים בקרב בני 1-4 , 685 מאומתים בקרב בני 5-9 , 190 מאומתים בני פחות משנה ו73 מאומתים בקרב בני 10-14.

במבט על התחלואה הארצית בערים, הנתונים מראים כי רוב התחלואה עדיין נמצאת בבית שמש, וירושלים שם נמצאים קרוב לאלף מאומתים בכל אחת מהן. בצפת ובני ברק קיימים מעל 100 מאומתים.

הערים המובילות בתחלואה

בית שמש 966

ירושלים 956

צפת 136

בני ברק 125

טבריה 100

מודיעין עילית 66

נוף הגליל 52

הנתונים נכונים ל18.2.26