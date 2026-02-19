הביף ב"ווארט" מחריף: מעיין וישראל מול משה - "רמה נמוכה"

הסערה סביב תוכנית השידוכים "ווארט" מסרבת להירגע, והפעם העימותים עוברים מהמסך אל הרשתות החברתיות, עם חילופי דברים קשים שחושפים מחלוקות עמוקות בתוך המגזר. מה שהתחיל כווידוי אישי של כוכב התוכנית, הפך למלחמה של ממש שבה מעורבים גם בני משפחה ועוקבים

הראיון בפודקאסט "סרוגים" עם כוכב "ווארט", משה מנשה, מעורר סערה ברשת: בכתבה התוודה משה מנשה כי ישנם חרדים שמשתמשים בטלפון הנייד במהלך השבת. לדבריו, הקושי בהתמודדות עם הבדידות והשעמום של השבתות, במיוחד עבור רווקים, מוביל לא פעם לזליגה לעבר המכשירים האלקטרוניים.

הדברים עוררו תגובות רבות, בראשן תגובתו של ישראל דויטש, משתתף נוסף בתוכנית. ישראל מיהר להגיב באינסטגרם וטען כי משה טועה ומטעה, והדגיש כי "חרדי אמיתי", גם ברגעיו הקשים והבודדים ביותר, לא יחלל שבת.

"מחפש זמן מסך": העימות מחריף

משה לא נשאר חייב ותקף את ישראל בחזרה, כשהוא מאשים אותו בניסיון לצבור פופולריות: "הוא מחפש זמן מסך על חשבון בדידותם של הרווקים", טען. ישראל, מצדו, בחר לענות בטון ערכי אך נחרץ:

"חס ושלום אחי, פשוט שלא יצא שם רע על חרדים. חרדי אמיתי, גם כשמשעמם לו, לא ישחק בטלפון בשבת".

הדרמה עולה כעת מדרגה נוספת כאשר מעיין, אשתו של ישראל (איתו התחתנה דרך התוכנית), החליטה להתערב. לאחר שמשתמשת באינסטגרם הביעה תמיכה בדבריו של משה, מעיין עקצה אותה בתגובה: "ממליצה לך להוסיף בביו שלך 'הסנגורית של משה מנשה'".

העוקצת הפכה מהר מאוד לנעקצת, כשהגולשת לא נשארה חייבת והשיבה למעיין בביקורת חריפה:

"מעיין, רמה נמוכה וחבל, כי הצלחת לעשות רושם טוב על אנשים בתוכנית. לפחות על רובם..."

צילום: מתוך חשבון האינסטגרם של "סרוגים"





נראה כי הדיון על גבולות הדת והבדידות במגזר החרדי הפך לקרב על תדמיות ועל "מי חרדי יותר", כשבדרך נשרפים הגשרים בין המשתתפים שחלקו פעם את אותו המסך. האם נראה כאן סולחה, או שהשבת הבאה תביא איתה עוד פוסטים זועמים? ימים יגידו.