במימון האיחוד האירופי: הרש"פ בונה ליד E1

בתגובה להחלטת הממשלה על הקמת שכונת מבשרת אדומים במרחב E1, הרש"פ מעלה הילוך ומקימה מבנים במימון זר, בסמוך במטרה לטרפד את הבנייה

רכז השטח של תנועת רגבים חשף מבנים חדשים שהוקמו לאחרונה במקבץ בלתי חוקי בתחום השיפוט של מעלה אדומים ואף תיעד שילוט המעיד על מימון האיחוד האירופי ומדינות נוספות. המקבץ ממוקם על גבול מרחב E1, שכזכור ממשלת ישראל החליטה בקיץ האחרון בצעד דרמטי להקים בו את שכונת "מבשרת אדומים" הכוללת 3,400 יחידות דיור.

הבנייה הבלתי חוקית | צילום: רגבים

מרחב E1 הממוקם בין ירושלים למעלה אדומים, שולט על כביש 1 מזרח ועומד בלב מאבק הרשות הפלסטינית להקמת מדינה, עם מאחז הדגל שלה – חאן אל אח'מר.

השבוע, הגישה המחלקה המשפטית בתנועת רגבים ערעור לבית המשפט העליון, נגד פסק דין שערורייתי לטענתם, של בית המשפט המחוזי בירושלים לעתירה השביעית שהגישו בשנה הקודמת להריסת המאחז הבלתי חוקי, בה ביקשו לדעת אם השיקולים המדיניים והבטחוניים שנטענו לאורך למעלה מעשור כמעכבים את האכיפה, השתנו לאור המלחמה המתמשכת.

רגבים: " סדר העדיפויות הוכרעה למעשה לפני שנים"

לטענת רגבים, פסק הדין ניתן ללא קיום דיון, תוך שהוא פוטר את המדינה ממימוש צווי הריסה בטיעון לקוני כי בית המשפט אינו מתערב בשיקולי המדינה, טיעון המוכיח כי השופטת לא העמיקה בסוגיה כלל, מכיוון שסוגיית סדר העדיפויות הוכרעה למעשה לפני שנים, ומשיבי המדינה עצמם הודו לאורך ההליכים כי המאחז מהווה סכנה בטיחותית ואסטרטגית בשל סמיכותו לכביש 1.

יתרה מכך, מאז 2018 קיימות הצהרות חלוטות של בתי המשפט כי המדינה מצויה "אחרי הדקה ה-90" וכי אין עוד הצדקה להמשך הגרירה של הטיפול בסוגיה.

עו"ד בועז ארזי, היועץ המשפטי של תנועת רגבים: "פסק הדין של בית המשפט המחוזי הוא שתיקה רועמת אל מול הפרת חוק בוטה שנמשכת קרוב לעשרים שנה. לא ייתכן שבית המשפט ימחק בהינף קולמוס, ללא דיון ובמעמד צד אחד, היסטוריה משפטית ענפה והתחייבויות מפורשות של המדינה לבצע אכיפה במקום הכי אסטרטגי ביהודה ושומרון.

גיא יפרח: "לא נאפשר בשום אופן בנייה בלתי חוקית בתוך השטח המוניציפלי של מעלה אדומים"

טענת 'סדרי העדיפויות' היא עלבון לאינטליגנציה בתיק שבו הוכרע כבר לפני עשור שהאכיפה בו היא בעדיפות עליונה. אנו דורשים מבית המשפט העליון לאפשר דיון אמיתי בשאלה עימה הגענו - האם שיקולי החוץ והביטחון של המדינה שנטענו בהליכים משפטיים קודמים, נותרו רלוונטיים גם לאחר מלחמת 'חרבות ברזל'?"

הבניה הבלתי חוקית ב-E1 צילום: רגבים

גיא יפרח, ראש עיריית מעלה אדומים: “לא נאפשר בשום אופן בנייה בלתי חוקית בתוך השטח המוניציפלי של מעלה אדומים. מדובר בעתודות הקרקע של העיר ואלה נועדו להמשך הצמיחה הטבעית של העיר בעשורים הבאים. לא ייתכן שגורמים פלסטיניים בסיוע האיחוד האירופי ינסו להשתלט באמצעות בנייה בלתי חוקית על שטחים אסטרטגיים של העיר וליצור עובדות בשטח על חשבון התיישבות יהודית.

באמצעות מחלקת סיור הקרקעות של העירייה אנחנו מאתרים בניה בלתי חוקית בשטח ומעבירים את כלל החומר לגורמי האכיפה, באופן שוטף. אנו דורשים מהם לפעול בנחישות, במהירות ובאפס סובלנות כדי לעצור את ההשתלטות ולהסיר את הבנייה הבלתי חוקית.״