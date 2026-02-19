בדקה ה-90: הצעיר שרצה להתנצר בשביל אהבה נשאר ביהדות

אשר (שם בדוי) צעיר ביטל את הקשר עם אהובתו הנוצרייה זאת לאחר שבקשה ממנו להמיר את דתו להצטרף אליה ללימודי הברית החדשה. בזכות מעורבות המשפחה וארגון יד לאחים, אשר החליט לחזור מההחלטה ולבטל את הקשר

רגע לפני החתונה צעיר שהחליט להמיר את דתו ולהפוך לנוצרי שינה את דעתו ונותר ביהדות.

בימים אלו נחשף כי צעיר בשנות השלושים לחייו הגיע לסף המרת דת זאת לאחר שעמד להתחתן עם בחורה נוצריה אותה הכיר במהלך עבודה משותפת. השניים החליטו למסד את הקשר ואף להתחתן תוך שהצעירה הבהירה לבן הזוג שהיא אינה מתכוונת להתגייר והיא מצפה ממנו להמיר את דתו.

רגע לפני שעשה זאת, החליטה משפחתו להתערב וגיסו של הצעיר החליט לפנות לארגון יד לאחים שהצליחו להניע אות מלהמיר את דתו ולנתק את הקשר עם בת הזוג.

אשר (שם בדוי), גדל כל חייו בחברה החרדית בעיר בדרום הארץ. בשלב מסוים הוא יצא לשוק העבודה שם הכיר עמיתה לעבוד נוצרייה. הקשר החל כקשר מקצוע אך מהר מאוד הפך לקשר קרוב ולזוגיות.

בשלב מסוים, כאשר הדיבורים על חתונה החלו לעלות הבהירה בת הזוג כי היא אינה מוכנה לוותר על אמונה היא מצפה ממנו להצטרף אליה וללמוד יחד את הברית החדשה. הצעיר, שרגשותיו אליה היו חזקים שקל את הנושא הרצינות תוך התרחקות משורשיו.

כאמור המשפחה פנתה לסיוע של ארגון יד לאחים שהבין את מורכבות המצב. לדבריהם אשר לא רצה לשמוע על "סכנת התבוללות" או "המרת דת". מבחינתו, הוא מצא אהבה. הרב יואב זאב רובינסון מארגון יד לאחים לקח את המשימה על עצמו ובמקום להטיף לו מוסר, הוא הציע לאשר אוזן קשבת.

במשך 6 חודשים ניהל הרב רובינסון שיחות עומק עם אשר, עד שהחלו סדקים בהחלטתו של אשר שהבין את המשמעות של להיות יהודי מומר ואת העובדה שילדיו לא יהיו יהודים.

השינוי הביא לכך שאשר קטע את הקשר הזוגי ואף עבר להתגורר בעיר אחרת על מנת להימנע מלפגוש אותה. כיום אשר מספר כי הוא נמצא במצב אחר לגמרי והוא החל לצאת לשידוכים עם נשם יהודיות.