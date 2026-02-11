חמאס מאותת על נסיגה שלטונית? חמדאן: מוכנים לממשלת טכנוקרטים

בכיר חמאס אוסאמה חמדאן הבהיר בריאיון לתקשורת הנורווגית כי הארגון מוכן לוותר על השליטה המדינית ברצועת עזה לטובת ממשלה מקצועית, אך הציב קו אדום ברור: "הנשק נועד להגן על הפלסטינים מפני הכיבוש"

בזמן שהלחימה ברצועת עזה נמשכת והלחץ הבינלאומי להסדר "היום שאחרי" גובר, בכיר חמאס אוסאמה חמדאן מספק הצהרה מעוררת עניין בנוגע לעתיד השלטוני של הרצועה.

בריאיון שהעניק לתאגיד השידור הנורווגי (NRK), טען חמדאן כי חמאס מוכן להעביר את מושכות השלטון האזרחי לידי גורם פלסטיני אחר.

"ממשלה טכנוקרטית - כן, פירוק מנשק - בשום אופן"

לדברי חמדאן, הארגון אינו מתעקש להמשיך ולהחזיק בניהול המדיני של הרצועה ומוכן לאפשר הקמת ממשלת טכנוקרטים פלסטינית שתנהל את ענייני האוכלוסייה. עם זאת, בכל הנוגע לכוח הצבאי של הארגון, חמדאן הציב חומה בצורה.

הוא דחה על הסף את הדרישות הבינלאומיות, ובראשן זו האמריקנית, לפירוק חמאס מנשקו כתנאי להסדר עתידי. לשיטתו, הנשק שבידי הארגון הוא האמצעי היחיד להגן על האוכלוסייה הפלסטינית מפני מה שהוא מכנה "תקיפות ישראליות" והמשך השליטה הישראלית.

ביקורת חריפה על הממשל האמריקני

במהלך הריאיון, תקף חמדאן את המדיניות של וושינגטון, וטען כי הלחץ מופנה לצד הלא נכון:

"במקום להפעיל לחץ על ישראל לסיים את הלחימה ואת הכיבוש, האמריקנים דורשים מאיתנו להתפרק מנשקנו. כל עוד הכיבוש נמשך, הארגון לא יסכים להתפרק מיכולותיו הצבאיות."

הקו הישראלי: "פירוז מלא"

בישראל הבהירו פעם אחר פעם, בדרגים המדיניים והביטחוניים, כי כל הסדר עתידי בעזה יחייב פירוז מלא של הרצועה ושליטה ביטחונית ישראלית שתמנע את שיקום היכולות של חמאס. הצהרתו של חמדאן מדגישה שוב את הפער העצום בין עמדת ארגון הטרור לבין יעדי המלחמה שהציבה ישראל: מיטוט היכולות השלטוניות והצבאיות של חמאס גם יחד.