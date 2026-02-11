הסוף של איראן? מטוס הקרב המתקדם בעולם בדרך לאזור

למרות השיחות והמגעים עם משטר האייתולות, ארצות הברית לא מפסיקה לתגבר כוחות במרחב, והציבה באזור גם טייסת של מטוס הקרב המתקדם בעולם

למרות מגעים קדחתניים בין המשטר בטהראן לממשל בוושינגטון, נראה כי בבית הלבן שומרים את הקלפים קרוב לחזה, עד לרגע האחרון. בעוד היועץ וויטקוף מקדם הסדרה גרעין עם איראן, צבא ארצות הברית פורס באזור כוחות בסדר גודל חסר תקדים.

דיווחים צבאיים בארצות הברית חשפו כי תגבור הכוחות המאסיבי של הצבא האמריקאי במזרח התיכון נמשך, בימים האחרונים המשיך התגבור במטוסי משא ותדלוק, ומאחורי הקלעים נפרס באזור גם כוח צבאי חסר תקדים, לפחות 24 מטוסי קרב מסוג F-22, ככל הנראה מטוס הקרב המתקדם בעולם, הועברו מארצות הברית אל המרחב.

מטוס ה- F-22 נחשב למטוס הקרב והעליונות האווירית המתקדם בעולם, כה מתקדם שמדובר באחד ממטוסי הקרב הבודדים שארצות הברית מסרבת למכור לאף מדינה, גם בעלות בריתה הקרובות ביותר. מדובר במעמד חריג בכל הקשור למכונות מלחמה בארצות הברית, שמוכרת כמעט כל פיסת ציוד שהיא מייצרת, מעמד ששמור לכלים אסטרטגיים כמו מפציצי ה-B2 החמקניים או כלי מסווגים דומים.

ה-22 נחשב למטוס הקרב החמקני ביותר, כאשר מידת ההחזרים שלו קטנה אפילו משל ה-F35, יכולות התעופה שלו מתקדמות יותר והוא מותאם הרבה יותר למשימות עליונות אווירית וקרבות אוויר במרחק קצר או רב.

מעבר לכך, היום הודיע פיקוד מרכז האמריקאי על כוחות נוספים לאזור, עוד 6 מטוסי F35 שיוצבו בירדן נחתו לפני זמן קצר, יחד עם ליווי של מטוסי תדלוק.

נראה כי למרות הכוונת האמריקאיות המוצהרות להגיע אל הסכם עם טהראן, הכוחות בשטח מצביעים על כוונות שונות לחלוטין או מוכנות לצעדים קיצוניים במקרה של התפרקות נוספת במגעים.