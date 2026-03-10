הרב אברהם סתיו על הפסיקה של הרב אבינר: "לענ"ד דבריו תמוהים"

הרב אברהם סתיו מתייחס לפסיקתו של הרב שלמה אבינר בנושא הימצאות של חיילים וחיילות בהאמר ואומר כי דבריו תמוהים

פולמוס הלכתי בצה"ל: בעקבות פרסום תשובתו של הרב שלמה אבינר, האוסרת על שהיית שלושה חיילים וחיילת אחת בהאמר – גם אם מדובר בנהגת או פרמדיקית – מפרסם הרב אברהם סתיו תגובה הלכתית המערערת על יסודות האיסור.

כזכור, הרב אבינר ביסס את פסיקתו על דברי ה"בית שמואל", הקובע כי גם במקום בו הייחוד מותר (כמו שלושה גברים ואישה אחת לאשכנזים), הדבר נאסר במידה ו"גס לבו" בה – כלומר, שיש ביניהם היכרות קרובה וידידותית, כפי שקורה לעיתים בשירות צבאי משותף.

האם "גס לבו" שייך להאמר?

הרב סתיו טוען כי השימוש במקור זה אינו רלוונטי למקרה המדובר. "המתבונן בדברי הבית שמואל יראה שנאמרו במצב שבו יש 'ייחוד' גמור, דהיינו איש ואישה שנמצאים בבית לבדם, אלא שהדלת פתוחה לרשות הרבים", מסביר הרב סתיו. לדבריו, ההחמרה של ה"בית שמואל" במקרה של קרבה ("גס לבו") נאמרה רק לגבי ההיתר של 'פתח פתוח', אך לא במקרה שישנם שלושה גברים, שבו עצם הגדרת הייחוד מתבטלת.

הרב סתיו מוסיף ומציין כי רבים מגדולי הפוסקים חלקו על עצם החומרה של הבית שמואל: "מפשט דברי השולחן ערוך די ברור שהוא מיקל בדבר, וכך הכריע גם הציץ אליעזר".

"דברים תמוהים"

בסיכום דבריו, מבהיר הרב סתיו כי הניסיון להחיל את איסור הייחוד על סיטואציה מבצעית של שלושה חיילים וחיילת אינו מחזיק מבחינה למדנית: "דברי הרב שלמה אבינר נראים תמוהים לענ"ד, ככל שמדובר בדיון הלכתי במקורות".

עם זאת, הרב סתיו מדגיש כי לצד הניתוח ההלכתי היבש, האחריות נותרת בשטח: "מה שלא פוטר כל חייל וחיילת, וכל רב צבאי ביחידתו, לשקול את המציאות בכל מקום לפי העניין והצורך. והאמת והשלום אהבו".