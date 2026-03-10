דרמה בחדשות 12: העיתונאי הוותיק תקף את עמית סגל מול כולם

העיתונאי הוותיק שיתף דיווח של עמית סגל בקבוצת הוואטסאפ של חדשות 12, ומתח ביקורת על עבודת העריכה: "התבלבתם"

קבוצת הוואטסאפ של חדשות 12, "עורכות מגישות וכתבות", שוב מספקת הצצה למתיחות מאחורי הקלעים. הפעם, על המוקד: ביקורת פומבית של הפרשן הוותיק אהוד יערי על אייטם של הפרשן הפוליטי עמית סגל (שכזכור, עזב את הקבוצה המדוברת כבר לפני זמן רב).

הדיווח של רן בוקר ("Ynet") חושף כי יערי לא אהב את האופן שבו הוצגו הדברים בנוגע למתווה בלבנון, ותקף ישירות בקבוצה המשותפת.

במוקד העימות עמדה הצהרה של נשיא לבנון בנוגע להסדר המסתמן. אהוד יערי פנה לנוכחים בקבוצה ותהה מדוע דברי הנשיא הלבנוני לא קיבלו ביטוי, בעוד שיוזמה המיוחסת לחיזבאללה פורסמה בהרחבה:

"נשיא לבנון נתן הצהרה מפורטת על ההצעה, למה לא מפרסמים זאת?" כתב יערי, והוסיף בציניות: "ואז פתאום מפרסמים הצעה שיזם חיזבאללה? התבלבלתם לדאבוני".

הביקורת של יערי, שנתפסה כעקיצה כלפי המידע שהביא סגל (או אופן העריכה של המהדורה), לא עברה בשקט מצד הדרגים המנהלים. יניב הלפגוט, עורך המהדורה המרכזית, מיהר להגיב ליערי בקצרה: "אהוד, אל תתחיל".

גם גיא סודרי, סמנכ"ל התוכן של חדשות 12 והאיש החזק במערכת, הצטרף לניסיונות ההשתקה וחתם את הדיון במילים: "חברים, תודה".

כזכור, זו לא הפעם הראשונה שקבוצת הוואטסאפ של חברת החדשות הגדולה בישראל הופכת לזירת קרב בין הפרשנים הבכירים, מה שמוכיח שגם כשעמית סגל לא נמצא פיזית בקבוצה – הנוכחות והדיווחים שלו ממשיכים לעורר אמוציות בקרב חבריו לעבודה.