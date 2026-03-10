"במרחק נגיעה מבתים": בניין פלסטיני נבנה על היישוב ביו"ש

תנועת רגבים שלחה היום (שלישי) פנייה דחופה לשורת בכירים במערכת הביטחון, בדרישה לפעול לאלתר נגד בניין רב-קומות שהוקם בצמידות ליישוב סלעית שבמערב השומרון.

המכתב, שנשלח לשר הביטחון ישראל כ"ץ, לשר במשרד הביטחון בצלאל סמוטריץ' ולמפקד פיקוד המרכז האלוף אבי בלוט, מגדיר את המבנה כ"פצצה מתקתקת" מבחינה ביטחונית.

הבניין הפלסטיני על סלעית צילום: תנועת רגבים

מדובר במבנה המתנשא לגובה של חמש קומות, אשר ניצב במרחק של 75 מטרים בלבד מגדר היישוב וכ-250 מטרים מבתי התושבים. לפי נתוני תנועת רגבים, המבוססים על תצלומי אוויר, עבודות הבנייה החלו ב-2022 והושלמו לאחרונה, כאשר בחודשים האחרונים אף הוקם לצד המבנה גן משחקים חדש. ביישוב חוששים כי הקרבה למתקן חשמל חיוני והתצפית הישירה על בתי המשפחות מהווים איום שאינו סובל דיחוי.

"אחרי ה-7 באוקטובר – חובה לעצור מחדלים כאלה"

למרות שהבניין ממוקם בשטח המוגדר כשטח B, ברגבים מדגישים כי האחריות הביטחונית נותרה בידי צה"ל. על פי התנועה, במקום הוטל בעבר צו איסור בנייה צבאי בשל הסיכון ליישוב, אך הצו לא נאכף בפועל.

יוסי דגן, ראש המועצה האזורית שומרון, תקף את המציאות בשטח: "זהו בניין פיראטי, צמוד לגדר ומול בתי התושבים בסלעית, שמייצר סכנה ביטחונית ממשית. אחרי מה שעברנו ב-7 באוקטובר ברור שחובה לעצור מחדלים כאלה מיד. אני מצפה ודורש מכלל הרשויות להרוס את המבנה ולא לאפשר בנייה פיראטית שמסכנת את תושבי סלעית. וזה מצב מסוכן שצריך לתקן כאן ועכשיו."

"הכתובת על הקיר"

ברגבים טוענים כי אסור למערכת הביטחון להסתתר מאחורי הגדרות בירוקרטיות של סיווגי שטח כאשר מדובר בחיי אדם. רועי דרוקר, מנהל מרחב יהודה ושומרון ברגבים, ציין: "כל בר דעת מבין שהבניה הבלתי חוקית בצמוד ליישובים ולכבישים מהווה תשתית לטרור וסכנת החיים היא רק שאלה של זמן.

לצד שינוי המגמה המבורך והעלייה המשמעותית באכיפה בשטחי C ביהודה ושומרון, אסור למערכת להפקיר את בטחון האזרחים ולהסתתר מאחורי טענות על חוסר סמכות בגלל סיווג השטח כ-B. למערכת הבטחון ישנה אחריות, סמכות מלאה ויותר מכל - מחויבות, לשמירה על הבטחון ולא לאפשר לאויב לנצל את הוואקום."