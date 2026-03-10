עופר וינטר בתגובה ראשונה לסערה בצה"ל

תת-אלוף במיל' עופר וינטר מתייחס לסערה סביב הדחתו של לוחם המילואים שניפץ את פסלו של יאסר ערפאת בכפר סבבדה, ומציג עמדה מורכבת: תמיכה עקרונית בהשמדת סמלי הרשות הפלסטינית, לצד ביקורת חריפה על המקצועיות המבצעית.

"אני רוצה להגיד משהו לגבי ניתוץ הפסל של ערפאת ימח שמו. קודם כל, לא פסל אחד צריך לנתץ אלא את כולם ולהודיע שנגמר עידן המדינה הפלסטינית. זהו. אם תסתכלו טוב בפסל רואים את כל ארץ ישראל – זה תמצית הרעיון של המדינה הפלסטינית, השמדת מדינת ישראל, ואת החלום הזה צריך לנתץ", פתח וינטר את דבריו.

עם זאת, וינטר מבהיר כי הפעולה חייבת להתבצע דרך שרשרת הפיקוד: "לצד זה, את ההחלטה צריך לקבל הדרג המדיני והצבא צריך לבצע אותה. עכשיו לצערי הדרג המדיני לא קיבל מעולם החלטה כזאת".

בהתייחסו לחייל שהודח, וינטר לא חסך בביקורת על תפקודו בשטח: "תראו, אני הובלתי לוחמים למשימות רבות, מבצעיות ומקצועיות מעל הכל, ואני אומר לכם: החייל הזה מסכן את עצמו ואת החברים שלו. תראו איך הוא עומד לבד באמצע כפר ערבי עוין באור יום. אם הוא היה חוטף כדור צלף, מה היינו אומרים להורים שלו?".

לסיכום, וינטר קרא להפרדה מוחלטת בין הרגש למשימה הצבאית: "אם כבר מחליטים להרוס, הורסים במקצועיות עם D9. אסור לערב רגשות בביצוע, ולא כל תקלה מבצעית צריך לעטוף באידיאולוגיה. הדרג המדיני שיחליט, הצבא שיבצע ויפרק את כל האנדרטאות – בדיוק כמו שפרקו את שאר אנדרטאות השהידים ביו"ש".