בגלל המלחמה - התוכנית של סמוטריץ' תלך לפח?

אחרי שלא הצליח להעלות את הפטור ממע"מ, סמוטריץ' נאלץ לוותר על רפורמת הדגל שלו | פרשנות

בעקבות הצורך לאשר תוספות תקציב משמעותיות לתקציב הביטחון, והרצון של ראש הממשלה נתניהו להעביר את התקציב כמה שיותר מהר, שר האוצר סמוטריץ' נאלץ לוותר, לפחות כרגע, על רפורמת הדגל שלו - רפורמת החלב.

בסביבת סמוטריץ' טוענים שסוכם עם נתניהו שהרפורמה תמשיך להתקדם בוועדה, ואחרי שתיגמר המלחמה תקודם כחקיקה תחת משמעת קואליציונית.

זה נשמע נהדר, אבל כולנו ראינו מה שווה המשמעת הקואליציונית כשסמוטריץ' ניסה להעלות את הפטור ממע"מ למשלוחים מחו"ל ל-150$ - ח"כים נעלמו או התנגדו, והחוק נפל כאשר 25 חברי כנסת בלבד תמכו בחוק, בעוד ש-59 התנגדו.

גם במקרה הזה, ספק אם הרפורמה באמת תעבור בסוף. אם אכן הקואליציה תצליח להעביר תקציב, הכנסת צפויה לצאת לפגרה ארוכה או לבחירות בסוף חודש יוני. שתי האפשרויות לא משאירות הרבה זמן להעביר את הרפורמה, בנוסף לקשיים המשפטיים שכבר קיימים בחוק, דבר שעלול להוביל לפסילתו בידי בג"ץ. ספק אם נתניהו יתעקש במקרה כזה על משמעת קואליציונית.

המשמעות היא שסמוטריץ' נוחל כישלון פוליטי נוסף, גם אוכל את הדגים המסריחים וגם מגורש מהעיר. הוא ניסה להילחם בוועדים ובמועצות הסוציאליסטיות, שילם את המחיר הפוליטי ונכנס לריבים מתוקשרים עם חברי קואליציה, וגם בסוף נאלץ לוותר ולהישאר ללא הרפורמות.