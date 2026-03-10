צה"ל מאשר: חוסל מפקד יחידת "נאצר" של חזבאללה

בצה"ל אישרו כי חסן סלאמה, מפקד יחידת 'נאצר' של חיזבאללה, חוסל בתקיפה שבוצעה שלשום במרחב ג'ויא בדרום לבנון. צפו בתיעוד

עכשיו זה רשמי: דובר צה"ל אישר כעת (שלישי) כי חיל האוויר חיסל את חסן סלאמה, מפקד יחידת 'נאצר' של חיזבאללה, בתקיפה שבוצעה שלשום במרחב ג'ויא בלבנון.

דובר צה"ל

יחידת נאצר הינה אחת משלוש היחידות האמונות על פעילות ארגון חיזבאללה בדרום לבנון. סלאמה נכנס לתפקיד מפקד היחידה לאחר חיסול קודמו בתפקיד, אבו טאלב ביוני 2024. הוא היה ותיק בחיזבאללה ומילא שורת תפקידים ארוכה בארגון הטרור, בהם מפקד גזרת אלחיאם וסגן מפקד המבצעים ביחידת 'נאצר'.

בצה"ל אמרו כי "לאורך שנותיו בארגון, סלאמה פעל רבות נגד מדינת ישראל ועסק בקידום מתווי טרור רבים נגד אזרחי מדינת ישראל. צה"ל ימשיך לפעול בעוצמה נגד ארגון הטרור חיזבאללה שהחליט להצטרף למערכה ולפעול בחסות המשטר האיראני, ולא יאפשר פגיעה באזרחי מדינת ישראל".