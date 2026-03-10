צה"ל חושף: כך השמדנו את תשתיות הטרור האיראניות

צה"ל חושף הישגים מדהימים באיראן: חיל האוויר תקף באופן שיטתי את מפקדות ה"בסיג'" וכוחות ביטחון הפנים באיראן. בין היעדים שהושמדו: המפקדה הראשית של ה"מיניסטריון" והיחידות האחראיות על דיכוי המחאות האכזרי

צה"ל חושף היום (שלישי) פרטים חדשים על התקדמות מבצע "שאגת הארי" בעומק איראן. על פי נתונים שמפרסם הצבא, חיל האוויר – בהכוונת אגף המודיעין – הצליח להשמיד את מרבית הנכסים האסטרטגיים של כוחות ביטחון הפנים וארגון ה"בסיג'" במחוז אילאם שבמערב המדינה.

דובר צה"ל

מחוז אילאם נחשב לאחד ממוקדי הכוח המרכזיים של מנגנוני הביטחון האיראניים. מעבר להיותו בסיס ליציאת מתווי טרור, הכוחות הפועלים בו לקחו חלק מרכזי בדיכוי האלים של גל המחאות ששטף את איראן בחודשים דצמבר וינואר האחרונים.

"מכת מחץ למנגנוני הדיכוי"

במהלך השבוע האחרון העמיק צה"ל את הפגיעה בתשתיות חמושות המהוות את עמוד השדרה של המשטר בשטח. רשימת היעדים שהושמדו במחוז אילאם כוללת מפקדות רגישות במיוחד:

המפקדה הראשית של כוחות ביטחון הפנים במחוז.

מטה המודיעין המרכזי (ה"מיניסטריון") – הגוף האמון על הריגול הפנימי וסיכול התנגדות למשטר.

מתחמי משמרות המהפכה האחראים על "גדודי הדיכוי".

מפקדות היחידות המיוחדות ותשתיות של ה"בסיג'", המשמשות לשליטה אזרחית בכוח הזרוע.

בצה"ל מדגישים כי הפגיעה במחוז אילאם היא רק דוגמה אחת לשיטה רחבה יותר. "הכוחות החמושים הללו הם אלו שאחראים במשך שנים על ייצוא טרור מחוץ לגבולות איראן, אך לא פחות מכך – על הפעלת אלימות קשה, מעצרים המוניים וירי נגד אזרחים איראנים שהפגינו נגד המשטר," נמסר מגורמים צבאיים.

השלב הבא: גריעת יכולות הליבה

התקיפות האחרונות מסמנות עליית מדרגה במבצע "שאגת הארי". אם בתחילת המבצע המיקוד היה במערכי הגנה אווירית ויכולות התקפיות ישירות, כעת עובר צה"ל לשלב "העמקת הפגיעה" – פירוק שיטתי של מנגנוני המשילות והשליטה של משטר האייתוללות.

משמרות המהפכה צילום: דובר צה

לפי גורמי ביטחון, השמדת הנכסים הללו לא רק פוגעת ביכולת של איראן להוציא לפועל פעולות טרור, אלא גם מערערת את תחושת הביטחון של בכירי המשטר ומחלישה את אחיזתם באוכלוסייה המקומית, שסבלה מנחת זרועם של אותם גופים שהופצצו.





כוחות כוחות ביטחון הפנים, פועלים בכפיפות ישירה למנהיג ומאפשרים לו השפעה ישירה על דיכוי האוכלוסיה. תחתם פועלות יחידות שיטור, דיכוי ואכיפה שאוכפות את הקוד האיסלאמי וההסדר המשטרי. הן מזוהות לרוב על פי המדים השחורים והמסכות שמסתירות את זהותם. הם אחראים על פיזור הפגנות, מעצרים והשתלטות על צירי תנועה ואבטחת מתקנים. הם טבחו במפגינים במחאות בדצמבר - ינואר.

משמרות המהפכה מחולקות למפקדות מחוזיות, בתוכן תשתיות בסיג׳.הבסיג׳ הוא ארגון סמי-צבאי אכזרי שאחראי על השליטה של משמרות המהפכה באוכלוסייה.

דובר צה"ל תא"ל אפי דפרין התייחס לתקיפות בלבנון ואיראן: "תקפנו ביממה האחרונה 80 מטרות בלבנון בהם רבי טרור ומפקדות. חיסלנו את חסן סאלמה, מפקד אחת משלוש היחידות של חיזבאללה".

"מגבירים את הלחץ על חיזבאללה, הוא סופג פגיעות קשות. בשבוע האחרון תקפנו 30 נכסים כלכליים של הארגון, ששימשו אותו להתעצמות צבאית".

"גם היום, אנו תוקפים מטרות רבות באירן - בהתאם לתוכניתנו. עד כה תקפנו יותר מ-400 מטרות מרכזיות של המשטר. אנו מעמיקים את הפגיעה במשטר ומערערים אותו".