השירות המטאורולוגי: אזהרה לקראת השעות הקרובות

השירות המטאורולוגי מפרסם אזהרה כתומה על ים גבוה ומסוכן לרחצה בים התיכון החל מ-10/03 בשעה 17:00, עד 11/03 בשעה 10:00 בבוקר. על פי ההתראה, מצב הים גלי עד גבה גלים וגובה הגל הסיגניפיקנטי ינוע מ-80 עד 150 ס"מ, במגמת עליה.
למה ניתן לצפות?
* חשש משמעותי מטביעה כתוצאה מגלים גבוהים במיוחד.
*חשש משמעותי מגלים גבוהים במיוחד העלולים לגרום לפציעה, בין היתר בשל אבנים או סלעים הנמצאים במים.
* חשש משמעותי מסחיפה מהאזור הרדוד לאזור המים העמוקים .
* חשש משמעותי מזרמים ומערבולות משמעותיים הגורמים להיסחפות ללב ים ולטביעה.
* חשש משמעותי מגלים שנשברים ומשנים כיוון.
* בכלי חתירה ושייט קטנים, חשש מניתוק עוגן וכן ממטענים העלולים ליפול לכיוון החוף או בקרבתו.
* בכלי חתירה ושייט קטנים, חשש מהתהפכות כלי השייט ונפילה למים.
* סכנה משמעותית בעת כניסה ויציאה של כלי שיט ממעגנות ומרינות, ופגיעה שלהם בחוף או בתשתיות הנמצאות בקרבתו.
* במקרה של רוחות חזקות, חשש גם מפגיעה מחפצים העפים ברוח.
כיצד מומלץ להתנהג
* יש לעקוב אחר תחזיות מזג האוויר ולהיערך בהתאם.
* יש להישמע להוראות המצילים ו/או הפקחים, לנהוג בהתאם להנחיות המוסמכות ולשילוט בחוף ולהיכנס למים רק באזורים המסומנים כמותרים לרחצה בלבד.
* בעת רוחות חזקות יש לזהות את כיוונן ולפעול בהתאם.
* יש להימנע מכניסה למים עמוקים במקומות שאינם מוכרים בשל סכנת זרמים .
* יש להימנע מלשחות בקרבת שוברי גלים בגלל סכנת הזרמים שבסמיכות אליהם.
* יש להימנע מלעמוד על מזחים, שוברי גלים או מקומות בהם עלולים להיפגע מגלי הים.
* יש לשקול להרחיק כלי שייט מתשתיות החוף או ממזחים ושוברי גלים.
* יש להתייעץ עם הגורמים המוסמכים, ולשקול הוצאת כלי שייט אל הים הפתוח.
תגובות