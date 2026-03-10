השירות המטאורולוגי: אזהרה לקראת השעות הקרובות

השירות המטאורולוגי פרסם לפני זמן קצר הודעת אזהרה לקראת השעות הקרובות. למה צריך לצפות ואיך יש להתנהג?

השירות המטאורולוגי מפרסם אזהרה כתומה על ים גבוה ומסוכן לרחצה בים התיכון החל מ-10/03 בשעה 17:00, עד 11/03 בשעה 10:00 בבוקר. על פי ההתראה, מצב הים גלי עד גבה גלים וגובה הגל הסיגניפיקנטי ינוע מ-80 עד 150 ס"מ, במגמת עליה.

למה ניתן לצפות?

* חשש משמעותי מטביעה כתוצאה מגלים גבוהים במיוחד.

*חשש משמעותי מגלים גבוהים במיוחד העלולים לגרום לפציעה, בין היתר בשל אבנים או סלעים הנמצאים במים.

* חשש משמעותי מסחיפה מהאזור הרדוד לאזור המים העמוקים .

* חשש משמעותי מזרמים ומערבולות משמעותיים הגורמים להיסחפות ללב ים ולטביעה.

* חשש משמעותי מגלים שנשברים ומשנים כיוון.

* בכלי חתירה ושייט קטנים, חשש מניתוק עוגן וכן ממטענים העלולים ליפול לכיוון החוף או בקרבתו.

* בכלי חתירה ושייט קטנים, חשש מהתהפכות כלי השייט ונפילה למים.

* סכנה משמעותית בעת כניסה ויציאה של כלי שיט ממעגנות ומרינות, ופגיעה שלהם בחוף או בתשתיות הנמצאות בקרבתו.

* במקרה של רוחות חזקות, חשש גם מפגיעה מחפצים העפים ברוח.

כיצד מומלץ להתנהג

* יש לעקוב אחר תחזיות מזג האוויר ולהיערך בהתאם.

* יש להישמע להוראות המצילים ו/או הפקחים, לנהוג בהתאם להנחיות המוסמכות ולשילוט בחוף ולהיכנס למים רק באזורים המסומנים כמותרים לרחצה בלבד.

* בעת רוחות חזקות יש לזהות את כיוונן ולפעול בהתאם.

* יש להימנע מכניסה למים עמוקים במקומות שאינם מוכרים בשל סכנת זרמים .

* יש להימנע מלשחות בקרבת שוברי גלים בגלל סכנת הזרמים שבסמיכות אליהם.

* יש להימנע מלעמוד על מזחים, שוברי גלים או מקומות בהם עלולים להיפגע מגלי הים.

* יש לשקול להרחיק כלי שייט מתשתיות החוף או ממזחים ושוברי גלים.

* יש להתייעץ עם הגורמים המוסמכים, ולשקול הוצאת כלי שייט אל הים הפתוח.