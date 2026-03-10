דיווח דרמטי: זו החלטת היועמ"שית על חנינה לנתניהו

אחרי חודשים של המתנה, גלי בהרב-מיארה צפויה למסור מחר את עמדתה על חנינה לראש הממשלה נתניהו. זו ההחלטה המסתמנת

היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, צפויה להיפגש מחר (ד') עם מנהלת מחלקת החנינות במשרד המשפטים, ולהגיש לה רשמית את חוות דעתה השלילית בנוגע לבקשת החנינה של ראש הממשלה בנימין נתניהו – כך מדווח אבישי גרינצייג (i24NEWS).

ההחלטה מגיעה על רקע ביקורת ציבורית על "מריחת זמן" מכוונת בתהליך, זאת לאחר שבקשת החנינה הוגשה כבר לפני שלושה וחצי חודשים.

פרט מעורר מחלוקת שנחשף בדיווח הוא שגיבוש עמדתה של היועמ"שית נעשה ללא קיום ישיבה מקדימה עם נציגי הפרקליטות המנהלים בפועל את תיקי ראש הממשלה. הנימוק שניתן להחלטה לדלג על התייעצות זו הוא: "אין בכך צורך. זו לא בקשת חנינה".

במקביל, נחשף כי גם פרקליט המדינה, עמית איסמן, לא נפגש ולו פעם אחת עם צוות הפרקליטים המנהל את תיקי נתניהו מאז החל ראש הממשלה להעיד בבית המשפט בדצמבר 2024. כפועל יוצא מכך, לא התקיימו פגישות בין פרקליט המדינה לצוות התביעה בנושא בקשת החנינה שעל הפרק.

מטעם היועצת המשפטית לממשלה נמסר בתגובה לפרסום: "לא נתייחס".

גם בלשכת פרקליט המדינה בחרו שלא להרחיב ומסרו: "אין בכוונתנו להתייחס לדברים ואין באמור כדי לאשר או להכחיש דבר".