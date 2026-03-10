רון חולדאי: "הביאו עליי צרה צרורה"

ראש עיריית תל אביב בביקורת חריפה על ניהול המערכה: "הממשלה הביאה אותי לצרה צרורה, לאן אנחנו הולכים?"

ראש עיריית תל אביב-יפו, רון חולדאי, תוקף בחריפות את אסטרטגיית הממשלה בזמן הלחימה ומתריע מפני הסתמכות יתר על כוח צבאי בלבד. בראיון שהעניק הבוקר (ג') לגדעון אוקו ועמיחי אתאלי ברדיו 103fm, הביע חולדאי חשש עמוק לעתיד המדינה והודיע כי לא ימהר להחזיר את הלימודים לסדרם בעיר תחת אש.

"הובטח הישג אולטימטיבי - איפה התכנון?"

"מדינת ישראל עוברת מקיצוניות לקיצוניות, שוכחים את הבסיס ולא מתכננים לטווח ארוך", הלין חולדאי בראיון. "לאן אנחנו הולכים? מה אנחנו מנסים להשיג? אנחנו חושבים שנשיג ביותר כוח את מה שלא השגנו בכוח?".

חולדאי שיתף בתסכולו כראש עיריית המטרופולין הגדול בישראל: "אני מצפה שמישהו ידבר אליי. אני רוצה לדעת מהן המטרות, וממה שאני רואה היום לא ברור לי, ולא ברור לכל תושבי ישראל. הובטח להם שהגענו להישג האולטימטיבי".

השיעור ממלחמת יום הכיפורים

בדבריו חזר חולדאי לימיו כטייס צעיר במלחמת ששת הימים כדי להזהיר מפני אופוריה. "אמרו לי שאנחנו הכי חזקים במזרח התיכון, ואם נרצה נגיע למוסקבה", נזכר, אך ציין כי מיד לאחר מכן הגיעו מלחמת ההתשה ויום הכיפורים. "גולדה סירבה לדבר, וסאדאת הגיע למסקנה שבלי מלחמה הוא לא יגיע לתוצאה. אנחנו הופתענו, וכתוצאה מזה הוא השיג את מטרותיו עד לסנטימטר האחרון – ניצחנו בקרב והפסדנו במלחמה".

לדבריו, חוסר התכנון המדיני פוגע ישירות בשלטון המקומי: "מדינת ישראל הביאה אותי לצרה צרורה. חוסר התכנון קדימה הביא אותי לבעיה גם מבחינת השירות לאזרח. אין לי תוכנית לשום דבר, ואני צריך להסתדר עם מה שיש".

החינוך בתל אביב יישאר סגור?

למרות הדיונים על חזרה לשגרה בערים מסוימות, חולדאי מבהיר כי בטיחות הילדים קודמת לכל. "כרגע אני לא פותח לימודים בתל אביב, ואחכה לראות מה קורה. אני חושב שהחיפזון הוא מן השטן".

הוא סיכם בביקורת על השגרה המורכבת שנכפתה על תושביו: "הבעיה היא שאנחנו מנרמלים סיטואציה ששום מדינה אחרת לא מכירה בכלל. אני מנסה לתחזק עיר שמשרתת את תושביה, כולל מקלוט וחניונים שהפכו למרחבים מוגנים, אבל אני לא יכול לסמוך על כך שהתמיכה הבינלאומית לא תשתנה בשנה הקרובה".