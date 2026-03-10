לקראת מהפך: גשם, רעמים ושטפונות: תחזית מזג אוויר

מזג אוויר בשתי היממות הקרובות ימשיך להיות בהיר ונוח, אך תוך זמן קצר יתחולל מהפך. יירדו גשמים מלווים ברוחות חזקות וייתכנו שטפונות.
יום רביעי: בהיר עד מעונן חלקית בעננות בגובה רב. במהלך הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות חזקות בצפון הארץ ובהרי המרכז. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר לאורך מישור החוף ובשפלה. במהלך היום ייתכן אובך בעיקר בצפון ובמזרח הארץ. אחה"צ ינשבו רוחות צפוניות ערות במישור החוף.
יום חמישי: בהיר עד מעונן חלקית בעננות בגובה רב. במהלך הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות חזקות בהרי הצפון, ועדיין ייתכן אובך. תחול ירידה בטמפרטורות בעיקר לאורך מישור החוף.
יום שישי: מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה בינוני ורב. תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. משעות אחה"צ ייתכן אובך, בעיקר בדרום הארץ, ואף ייתכנו גשמים קלים. במהלך הלילה צפויים גשמים מקומיים ברובם קלים ברוב אזורי הארץ.
יום שבת: לרוב מעונן. צפויים גשמים מקומיים ברוב אזורי הארץ. קיים חשש קל משיטפונות בנגב, בערבה ובמדבר יהודה. הרוחות יתחזקו, וייתכן אובך ברוב אזורי הארץ. בדרום הארץ יתחוללו סופות חול מקומיות.
