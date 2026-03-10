הסופרסטאר חוגגת 40: רוני דואני על האיזון בין קריירה למשפחה

היא פרצה לחיינו בסערה בתחילת שנות ה-2000 עם קוקיות, כוריאוגרפיה מושלמת וחיוך שאי אפשר היה לפספס. היום, כשהיא חוגגת 40, רוני דואני היא כבר מזמן לא רק הילדה מהקליפים. לרגל החלפת הקידומת, אספנו לכם 10 עובדות על האישה שהוכיחה שגם פופ יכול להיות עבודה קשה וערכית.

השם שמאחורי המותג: למרות שכולנו מכירים אותה כ"רוני סופרסטאר", השם שנבחר לה בלידה הוא בכלל לירון. השם "רוני" אומץ כחלק מהמיתוג לקראת פריצתה ב-2003, והפך לשם המזוהה איתה ביותר.

החלוצה של הפופ הישראלי: בתקופה שבה המוזיקה בישראל הייתה בעיקר רוק או ים-תיכוני, עוד לפני נועה קירל ואנה זק - רוני הייתה הראשונה שהביאה את הסטנדרט של MTV לישראל – עם הפקות פופ מוקפדות, רקדנים וסטייל בינלאומי.

הצד של הכלה: רוני נשואה לשי מונז, והשניים הקימו משפחה לתפארת. יש להם שלושה ילדים (נורי, רימי ומאיה), והיא מרבה לשתף בתובנות על הורות ואיזון בחיים.

קצינה וג'נטלמנית: למרות הקריירה המצליחה, רוני לא ויתרה על שירות צבאי משמעותי. היא שירתה בצה"ל כקצינת שיווק בחיל החינוך, והוכיחה שגם כוכבות פופ יכולות לתרום למדינה במדים.

אחותה של: הכישרון כנראה עובר בגנים. אחותה הגדולה היא השחקנית והמנחה יעל דואני, שפרצה לתודעה עוד לפניה בטלנובלה "משחק החיים".

מבימת הפסטיגל לעולם העסקים: אחרי שנים של הופעות על הבמות הגדולות ביותר, רוני עשתה "חישוב מסלול מחדש" והפכה לאשת עסקים בתחום הכושר. היא הקימה את רשת "בוסט" (BOOST), המשלבת אימוני כושר עם חוויה אנרגטית.

לא רק שירה: לאורך השנים רוני הראתה ורסטיליות מדהימה. היא הנחתה בערוץ הילדים, שיחקה בסדרות (כמו "ראש גדול"), דיבבה בסרטים והשתתפה בתחרויות ריאליטי כמו "המירוץ למיליון" (יחד עם אחותה).

הקשר לדת ומסורת: בראיונות לאורך השנים סיפרה רוני על החיבור שלה למסורת, על הדלקת נרות שבת ועל החשיבות של ערכי המשפחה והשורשים הישראליים בביתה. בראיון שהעניקה לאתר ynet על ברית מילה אמרה רוני דואני על מצוות ברית מילה - "יצא טוב שהמסורת בריאה לילד, פגאנית ככל שתהיה". על ימי שבת שיתפה "רק בימי שבת אני לא נלחמת בזמן ורצה ממקום למקום בשביל להספיק הכל".

הקאמבק המפתיע: ב-2021, אחרי הפסקה ארוכה מהמוזיקה, היא חזרה עם פרויקט "רוני 80", שבו חידשה קלאסיקות ישראליות משנות ה-80 בעיבודים מודרניים, והזכירה לכולנו למה התאהבנו בה מלכתחילה.