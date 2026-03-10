ציוץ אחד הצית שמועות: חברת מטא עוזבת את תל אביב?

ציוץ מסתורי ברשת X טען כי החברה סגרה את משרדיה בתל אביב, והצליח לעורר גל תגובות ושאלות ברשת. רק לאחר מכן החלו להתברר הפרטים המלאים

ציוץ שפורסם אתמול (שני) ברשת X על ידי פלטפורמת ההימורים על אירועים אקטואליים Polymarket עורר שיח רחב ברשת, לאחר שטען כי חברת מטא "סגרה זמנית" את משרדיה בתל אביב. הציוץ צבר בתוך זמן קצר מאות אלפי חשיפות ומתקרב כבר למיליון צפיות.

הציוץ הסתמך על דיווח קצר באתר The Information, שלפיו מטא החליטה לסגור באופן זמני את משרדיה בתל אביב במהלך סוף השבוע, על רקע מתקפות הטילים לעבר ישראל מצד איראן ולבנון. במשרדי החברה בעיר מועסקים לפי ההערכות כ-900 עובדים.

לפי הפרסום, החברה הנחתה את עובדיה לעבוד מהבית בתקופה הקרובה, ובמקביל הציעה לעובדים שאין בביתם גישה למקלט או למרחב מוגן אפשרות לשהות עד חמישה לילות בבית מלון על חשבון החברה.

במייל שנשלח לעובדי החברה נכתב כי הנהלת מטא מודעת לכך שלא לכל העובדים יש גישה למרחב מוגן בביתם, וכי המצב הביטחוני יוצר מציאות מורכבת עבור חלק מהם. בעקבות זאת נבחנות דרכים שונות לסייע לעובדים בתקופה הנוכחית.

מבדיקה שנערכה עולה כי נכון לעכשיו עובדי מטא בישראל עובדים מרחוק בלבד, כחלק מהיערכות בטיחותית למצב הביטחוני. בחברה מציינים כי מדובר במדיניות זמנית שעשויה להשתנות בהתאם להתפתחויות.

הציוץ עצמו, שנכתב ללא פירוט נוסף, יצר אצל חלק מהמשתמשים רושם כי החברה סוגרת את פעילותה בישראל. בעקבות זאת הגיבה העיתונאית להב הרקוב והבהירה כי מדובר בהנחיה לעבודה מהבית בלבד ולא בסגירת המשרדים. משתמשים נוספים ברשת אף פנו למודל הבינה המלאכותית Grok של X בניסיון לברר את משמעות המונח "סגירה זמנית" שהוזכר בפרסום.