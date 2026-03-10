מזכיר המלחמה מבהיר: "לא נעצור עד שהאויב יובס לחלוטין"

פיט הגסת', מזכיר המלחמה האמריקאי מקיים תדרוך נוסף לעיתונות במשרד המלחמה, ומבהיר שורה של פרטים מבצעיים ואסטרטגיים, ביניהם גם הבהרה כי למרות השיח בתקשורת, בשלב זה אין כוונה לעצור את הלחימה עד לכניעה מוחלטת של איראן.

"האייתולות באיראן נואשים ובהיסטריה, כמו הטרוריסטים הפחדנים שהם הם יורים טילים מבתי ספר ובתי חולים, מכוונים אל חפים מפשע, כי הם מבינים שהצבא שלהם נשחק באפן שיטתי ומושמד. השכנות של איראן וידידותיה בעבר נוטשות אותה, והשלוחים שלהם:החות'ים, חמאס וחיזבאללה או הרוסים גם הם, או לא נכנסים למערכה".

"איראן עומדת לבדה, והיא מפסידה קשות. במשך עשרה ימים, אנחנו מתרכזים במטרות שלנו, ומוציאים אותם לפועל, והם לא יכולים לעצור אותנו. ראשית, השמדת יכולת הטילים שלהם והיכולת לייצר אותם. שנית, השמדת הצי האיראני ושלישית, שלילת היכולת לייצר נשק גרעיני, לנצח. מדובר במבצע מדויק, מפוקס שמבוצע בעזרת כוח אש אימתני ודיוק מירבי".

"כפי שהנשיא הבהיר אתמול, אנחנו משתמשים ביכולות טכניות וכישרון אנשינו ברמה הגבוה ביותר, ואנחנו לא נעצור עד שאויב יובס לחלוטין ובאופן מלא, אנחנו מוציאים את זה לפעולה בלוח הזמנים שלנו, היום יהיה היום העוצמתי ביותר שאיראן ראתה, הכי הרבה תקיפות, הכי הרבה מפציצים, וזה יהיה היום הכי נמוך מבחינת שיגורים של איראן, אנחנו רואים את ההבדל באופן ברור, זה לא 2003, אנחנו לא פה למלחמת נצח, הכל מתרחש בלו"ז שלנו".