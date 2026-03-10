מרהיב: ספינת קרב איראנית מתפוצצת בחופי איראן

מבצע 'שאגת הארי' היום ה-11. כלי התקשורת האיראנים מפרסמים תיעוד מרהיב של ספינת קרב איראנית שמתפוצצת מטורפדו או טיל בחופי קנגן בדרום איראן מול קטאר. צפו

מבצע 'שאגת הארי' היום ה-11. המאמצים של ארה"ב להשמיד את חיל הים האיראני נמשכים.

כלי התקשורת האיראנים מפרסמים היום (ג') תיעוד מרהיב של ספינת קרב איראנית שמתפוצצת בלב ים, ככל הנראה מטורפדו או טיל.

האירוע התרחש בחופי קנגן בדרום המדינה. קנגן הוא נמל גדול (אבל לא המרכזי כמו בנדר עבאס), הוא שוכן מצפונית לקטאר ובחריין בקו הרוחב שמול ערב הסעודית.

תקיפת ספינת המלחמה בדרום איראן

באחד עשר הימים האחרונים עסוקים חילות האוויר של ישראל וארה"ב יחד עם חיל הים האמריקאי בהשמדת היכולות הצבאיות של איראן. כשבינתיים הם מתמקדים באוויר ובים.

צבא ארה"ב השמיד כ-50 ספינות מלחמה איראניות בהן גם נושאת הכטב"מים 'שהיד בקרי'.

במשך עשרות שנים איימה איראן על תנועת כלי השיט במפרץ הפרסי, כולל במפרץ עומאן שממולה, ובמיצרי הורמוז.

האיראנים גם תקפו מספר מיכליות בימים האחרונים, מה שגרם לפגיעה בשינוע הנפט בעולם ולזינוק המחירים בכל העולם. לאמריקאים זה נמאס, ובסדרה של תקיפות הם הסירו את האיום הזה ככל הנראה לתמיד.



