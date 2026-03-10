המשרד לשירותי דת מתעקש: הבחירות לרב ת"א יתקיימו למרות המילואים

בעוד כשבועיים אמורות להתקיים הבחירות לרב העיר תל אביב, אך חלק מהמועמדים וחברי הגוף הבוחר נמצאים במילואים. במשרד לשירותי דת מסבירים כי החוק מחייב את קיום ההליך במוע

הבחירות לרב העיר תל אביב צפויות להתקיים בעוד כשבועיים, אך החלטת המשרד לשירותי דת שלא לדחות את ההליך מעוררת ביקורת, לאחר שהתברר כי חלק מהמועמדים וחברי הגוף הבוחר נמצאים כעת בשירות מילואים כך פרסם היום (שלישי) טוביה יגלניק.

במשרד לשירותי דת סירבו לדחות את הבחירות למרות הפניות בנושא. במקביל, במשרד הציעו לסייע למועמדים או לחברי הגוף הבוחר המעוניינים בכך בתיאום מול הצבא, כדי לבטל או לדחות את שירות המילואים לצורך השתתפות בהליך הבחירה.

בין המועמדים שנמצאים בימים אלו בשירות מילואים נמנים הרב אריה לוין, רב צפון תל אביב המשרת כסרן במילואים בפיקוד העורף, וכן רב בית הכנסת הגדול בתל אביב, הרב יצחק בר זאב, רס"ן במילואים. בר זאב אף פנה למשרד לשירותי דת בדרישה לדחות את הבחירות.

לפי הדיווח, גם חלק מחברי הגוף הבוחר המצביעים בבחירות משרתים בימים אלו במילואים, מה שעשוי להשפיע על הרכב המשתתפים בהליך.

נזכיר כי בתל אביב לא מכהן רב עיר כבר כשמונה שנים. בין המועמדים בבחירות נמנה גם הרב זבדיה כהן, המועמד הנתמך על ידי ש"ס.

הנושא עלה גם לאחר שבימים האחרונים התקיימו בחירות לרב העיר גבעתיים, אף שאחד המועמדים שם היה בשירות מילואים. עתירה שהוגשה לבג"ץ בנושא נדחתה, ובית המשפט קבע כי אין מניעה לקיים את הבחירות במועדן.

יובל צלנר, חבר מועצת העיר תל אביב וממובילי המאבק לבחירת רב עיר ששירת בצה"ל, תקף את ההחלטה ואמר:

"הקריאה של משרד הדתות לרבנים לדחות את שירות המילואים בזמן מלחמה במקום לדחות את הבחירות במספר שבועות היא אבסורד וניתוק מוחלט. חולדאי חייב להתעשת ולחבור אלינו לתמיכה במועמדות של רב ששירת בצה"ל".

מהמשרד לשירותי דת נמסר בתגובה כי ההחלטה מתקבלת בהתאם להוראות החוק ותקנות בחירת רבני עיר. לדבריהם, קיום הבחירות במועד מקבל משנה תוקף גם בשל הקרבה לחג הפסח.

עוד נמסר כי תפקידו של רב עיר בעיר מרכזית כמו תל אביב-יפו הוא משמעותי, במיוחד בתקופת מלחמה ובערב החג.

בנוגע להצעה לסיוע למשרתים במילואים נמסר מהמשרד כי מדובר ב"פעולה טכנית שנועדה לממש את זכותם של המועמדים וחברי הגוף הבוחר להשתתף בהליך דמוקרטי". לדבריהם, מדובר בהצעה בלבד ולא בחובה, וכי נוהל דומה קיים גם עבור מתמודדים בבחירות לכנסת וברשויות המקומיות.