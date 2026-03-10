היעד בלב טהרן: צה"ל תקף מתחם פיתוח טילים סודי

במהלך הלילה תקף חיל האוויר מתחם תת־קרקעי ששימש לניסויים ולפיתוח טילים בליסטיים של משמרות המהפכה, לצד יעדים נוספים של המשטר האיראני בעיר

צה"ל הודיע כי במהלך הלילה (שני) השלים חיל האוויר גל תקיפות נוסף נגד תשתיות של המשטר האיראני בטהרן, כחלק מהמשך הפעולות לפגיעה במערכי הליבה של משמרות המהפכה.

לפי הודעת דובר צה"ל, אחת התקיפות המרכזיות בוצעה נגד מתחם מחקר ופיתוח של אמצעי לחימה ששימש את משמרות המהפכה. במסגרת התקיפה הותקף תוואי תת קרקעי שבו, על פי צה"ל, נערכו ניסויים ובדיקות במסגרת תהליכי פיתוח וייצור של טילים בליסטיים.







המתחם שהותקף צילום: דובר צה"ל

בצה"ל ציינו כי המתחם ממוקם בלב האוניברסיטה הצבאית המרכזית של משמרות המהפכה, המכונה "אמאם חסין". לפי הצבא, האתר שימש גם כנכס חירום וכמתחם כינוס לפעילות מבצעית של הארגון.

בנוסף לכך, חיל האוויר תקף תשתית בתוך המפקדה הראשית של יחידת "כוח קדס", וכן אתרי ייצור נוספים של אמצעי לחימה ומערכות הגנה של המשטר האיראני.

בצה"ל מסרו כי התקיפות הן חלק משלב נוסף במהלך שמטרתו להעמיק את הפגיעה במערכים הצבאיים של המשטר האיראני וביכולותיו.