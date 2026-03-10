שמחה גדולה במודיעין עילית: אישה ילדה את בנה ה-21

לידה יוצאת דופן נרשמה השבוע בעיר מודיעין עילית, כאשר משפחה מקומית חבקה את הילד ה-21 במשפחה. הלידה, שהתרחשה אתמול, הפכה במהירות לנושא שיחה בקרב תושבי העיר.

לפי הפרטים שנמסרו, הבן הבכור במשפחה הוא בן 22 בלבד. המשמעות היא שבמהלך שני העשורים האחרונים התקיימה בבית המשפחה כמעט בכל שנה שמחה משפחתית של ברית או קידוש. עוד צוין כי כל הילדים נולדו בלידות נפרדות, ללא זוגות תאומים.

מכרים של המשפחה סיפרו כי אם המשפחה משמשת כמורה באחד ממוסדות החינוך בעיר, בעוד האב לומד בכולל. לדבריהם, מדובר במשפחה מוכרת ואהובה בקהילה המקומית.

לפי הסיפור שמספרים בסביבת המשפחה, לאחר לידת בנם הראשון נכנסו ההורים לקבל ברכה מהרב חיים קנייבסקי זצ"ל. באותה פגישה, כך נטען, בירך הרב את בני הזוג כי יזכו להרבה ילדים בריאים.

עם היוודע דבר הלידה האחרונה, שכנים ותושבים בעיר הביעו שמחה ונרתמו לסייע למשפחה הגדולה בכל הנדרש.