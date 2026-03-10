קיבלתם שיחת איום מאיראן? זה מה שצריך לעשות

מערך הסייבר מזהיר כי מתחילת מבצע 'שאגת הארי' ישנו זינוק במתקפת סייבר טלפונית ובשיחות איום ממקורות איראניים שנועדו לבצע לחימה פסיכולוגית ולדלות פרטים אישיים. קיבלתם שיחה? זה מה שתעשו

עלייה חדה בניסיונות ההפחדה

מאז פרוץ מבצע שאגת הארי תיעד מערך הסייבר הלאומי זינוק משמעותי בניסיונות הפחדה ממוקדים כלפי אזרחי ישראל. מדובר בפעילות מתואמת של גורמים עוינים, ובראשם גורמים הקשורים לאיראן, שמטרתה לזרוע פחד, לערער את תחושת הביטחון האישי ולבצע לחימה פסיכולוגית נגד האוכלוסייה האזרחית.

מערך הסייבר הלאומי פרסם התרעה רשמית וקרא לציבור לנקוט משנה זהירות, להימנע ממענה לשיחות ממספרים לא מוכרים ולא לשתף פעולה עם גורמים בלתי מזוהים בשום ערוץ תקשורת.

שיטות הפעולה של התוקפים

הדרך הנפוצה ביותר לפנייה לתושבים היא שיחות טלפון לא מזוהות, לרבות דרך אפליקציית וואטסאפ. בחלק מהמקרים מתקשרים ממספר לא מוכר ומנתקים מיד לאחר מענה, במטרה לאשר שהמספר פעיל ולנצלו בשלב מאוחר יותר.

לצד זאת, מתועדים ניסיונות לדלות מידע אישי באמצעות קישורים לאתרים מתחזים, מסרונים עם לינקים זדוניים וניסיונות התחזות לגורמים ממשלתיים או לחברות תקשורת.

לדברי מומחי הסייבר, שיחות אלו משמשות לעיתים כשלב ראשון בשרשרת תקיפה רחבה יותר, שמטרתה להשתלט על חשבונות דיגיטליים באמצעות גניבת קודי אימות או פרטים אישיים.

כיצד להתגונן: הנחיות מערך הסייבר

אל תענו לשיחות ממספרים לא מוכרים מחו"ל

אם אינכם מצפים לשיחה מחו"ל, אל תענו. מספר לא מוכר עם קידומת בינלאומית הוא סימן אזהרה ראשון.

הפעילו סינון שיחות במכשירכם

ניתן לצמצם את היקף השיחות הלא רצויות על ידי הפעלת אפשרויות הסינון הקיימות במכשיר:

אייפון: הגדרות < טלפון < הפעילו "השתק מתקשרים לא מוכרים"

הגדרות < טלפון < הפעילו "השתק מתקשרים לא מוכרים" אנדרואיד: אפליקציית טלפון < שלוש הנקודות < הגדרות < זיהוי מתקשר וספאם < הפעילו סינון שיחות ספאם

עניתם בטעות? נתקו מיד

אם עניתם לשיחה ממספר לא מוכר, נתקו את השיחה מיידית. אל תאשרו פרטים אישיים כלשהם, אל תקישו קודים ואל תעבירו מידע מכל סוג שהוא. גם תשובה בסיסית כמו "כן" עשויה לשמש את התוקפים לצרכיהם.

אל תלחצו על קישורים חשודים

קישורים המגיעים במסרון או בוואטסאפ ממספרים לא מוכרים עלולים להוביל לאתרי דיוג שמטרתם לגנוב סיסמאות, פרטי כרטיס אשראי או גישה לחשבונות.

דווחו על שיחות חשודות

מערך הסייבר הלאומי מעודד את הציבור לדווח על כל שיחה, מסרון או פנייה חשודה דרך מוקד 119, שפועל סביב השעון ומאפשר לגורמי המקצוע לזהות דפוסים ולטפל בהם בזמן אמת.

הקשר רחב יותר: לחימה פסיכולוגית כחלק מהמאמץ העוין

מומחים בתחום הסייבר מציינים כי מתקפות מסוג זה אינן מקריות, אלא חלק מאסטרטגיה מתואמת שנועדת להשלים את הלחימה הצבאית בלחץ אזרחי מתמשך. הניסיון לייצר תחושת חוסר ביטחון בקרב האוכלוסייה, לערער את האמון במוסדות ולגרום לאנשים לחשוף פרטים אישיים מתוך בהלה, הוא כלי מוכר ומתועד בפעילות של גורמי סייבר עוינים ברחבי העולם.

מערך הסייבר הלאומי מדגיש כי הערנות האישית של כל אזרח היא קו ההגנה הראשון, ושיתוף הפעולה עם ההנחיות הרשמיות הוא הדרך היעילה ביותר להתמודד עם האיום.